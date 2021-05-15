Немка назвала привычки русских женщин, удивившие ее

Первое, что удивило жительницу Германии – любовь русских женщин к золотым украшениям и бриллиантам.

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«Марта очень удивлялась тому, что женщины в России почти всегда носят драгоценности, днем, на работу, в магазин. В Европе драгоценности – это аксессуар для выхода в свет, днем их носят только какие-нибудь аристократы», — пишет автор блога.

Еще один момент, который впечатлил немку – ухоженность и яркий макияж россиянок. Европейки вообще предпочитают демонстрировать свою естественную красоту.

«Она поражалась тому, что россиянки часто ходят при полном и ярком макияже. Она с изумлением рассказывала, что как-то ехала утром в автобусе и там почти все женщины были со сложным макияжем», — пишет блогер.

Кроме того, россиянки, в отличие от европеек, часто ходят на каблуках. В последнее время данная тенденция пошла на спад, но, тем не менее, на улицах нередко можно встретить россиянку на шпильках.

Манера русских девушек одеваться аналогичным образом поражает Марту. Ей непонятно, почему в гардеробе россиянок так много облегающей одежды.

«Как-то мы были с Мартой в филармонии и там увидели женщину весомых достоинств с невероятно глубоким декольте. Бедная немка аж рот открыла, когда увидела такое в культурном заведении. В Германии такие вырезы можно увидеть на официантках в пивных, но никак не в театрах», — пишет автор блога.