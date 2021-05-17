За что на самом деле ненавидели СССР его противники?

Диссидентская среда в СССР — как либеральной, так и консервативной направленности — долго сидела на своих кухнях и скапливала антисоветский яд. Этот яд приготавливался из многих ингредиентов, но основные из них с незначительными изменениями были взяты непосредственно у врагов России и СССР.

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Американские советологи, такие, например, как Ричард Пайпс и другие, руководитель отдела пропаганды в русской армии времен Первой мировой войны немецкий генерал Макс Хоффман , а также Геббельс и его нацистские подельники, создавая идеологическое оружие, соорудили массу мифологических антисоветских конструкций, которые должны были воздействовать на сознание советских граждан.

Но все эти пропагандистские усилия противника мало бы что дали, если бы они сначала не попали на диссидентские кухни, где были приняты за правду, а потом, в перестройку, господин Яковлев и ЦК КПСС , под монопольным контролем которых находились советские СМИ, не дали бы всему этому диссидентскому яду ход и не позволили ему излиться на головы советских граждан. Причем сделано это было в условиях полного отсутствия дискуссии и возможности предъявить иную, просоветскую позицию.

В итоге советских граждан просто свели с ума и поселили в их сознание вирусы антисоветских мифов, которые десятилетиями готовили враги СССР и России. И теперь наше общество по-прежнему живет в облаке этих пропагандистских умопостроений, которым поздняя ЦК КПСС придала статус правды. Причем на этот прискорбный факт, к сожалению, очень мало влияет обилие литературы, в которой подробно вся эта пропаганда опровергается.

Одним из основных следствий этого идеологического перестроечного заражения является то, что мы до сих пор не можем разглядеть, что, выиграв в Великой Отечественной войне, мы проиграли второй раунд все той же войны. А ведь во всю разгорается уже третий — финальный, от которого будет окончательно зависеть бытие или небытие России.

Ведь нынешняя российская власть, а вслед за ней и общество, смотрят на Победу в отрыве от советской системы и коммунистической идеологии, ибо они, «как известно», тоталитарны и ужасны, а советский народ воевал «вопреки» Сталину и системе. Причем мощный процесс ресоветизации российского общества тут не играет почти никакой роли, ибо ресоветизация идет без очищения сознания от перестроечных мифов.

Но такой взгляд на Победу камуфлирует то, что именно то, за что воевали деды, потерпело катастрофический разгром в перестройку. Нет ни СССР, ни советской идеологии, нет огромных территорий, почти уничтожена промышленность и так далее. Все эти очевидные признаки разгрома маскируются за победной сусальностью. Как говорил Гамлет по сходному поводу, «вот он, гнойник довольства и покоя: прорвавшись внутрь, он не дает понять, откуда смерть». Мы празднуем день Победы так, как будто мы после нее ничего не проигрывали. А это не так.

В знаменитом трактате «Искусство войны» китайского полководца Сунь-цзы, жившего аж в VI веке до н. э, говорится следующее:

«Лучше всего сохранять страну противника целой и невредимой, нет никакого смысла ее разрушать. И лучше также захватить в плен всю его армию, чем уничтожать ее. Сражения и захваты не могут считаться высшим мастерством военных действий, таким мастерством является сдача армии противника без боя».

Подобное поражение без войны мы потерпели в перестройку. Пока мы в сладостном заблуждении думаем, что в 91-м году избавлялись от «совка», все враги России в один голос говорят, что мы проиграли войну и потому должны быть оккупированы, платить репарации победителю и так далее.

Если мы этого не видим и не хотим понимать, то мы, таким образом, полностью начинаем соответствовать тому, что сказано Достоевским в притче о Великом инквизиторе, где инквизитор говорит Христу:

«Но знай, что теперь и именно ныне эти люди уверены более чем когда-нибудь, что свободны вполне, а между тем сами же они принесли нам свободу свою и покорно положили ее к ногам нашим».

В 1961 году в своей инаугурационной речи Джон Кеннеди произнес:

«Мы не сможем победить Советский Союз в обычной войне. Это неприступная крепость. Мы сможем победить Советский Союз только другими методами: идеологическими, психологическими, пропагандой, экономикой».

Еще один президент США Ричард Никсон в своей книге с говорящим названием «Победа без войны» писал: «Мы должны поставить перед собой цель способствовать децентрализации власти в Советском Союзе. Это должно быть долгосрочной целью, но она вполне достижима». И еще, там же: «Россия — ключ к успеху. Именно там будет выиграна или проиграна последняя битва холодной войны. Не может быть более высоких ставок».

То есть президенты США смотрели на холодную войну в точности по заветам Сунь-цзы. А мы как на это смотрим?

Но мы проиграли войну не только капиталистическому миру. Суммарный посыл антисоветских мифов гласит, что советская система и коммунизм — это вообще зло, которому должен противостоять любой «добрый» и «хороший» человек. Такой, с позволения сказать, подход не дает понять, кто действительно был настоящим врагом СССР и почему. Но если убрать из сознания весь этот антисоветский морок, то выяснится примерно следующее.

На первом уровне с СССР боролись его геополитические конкуренты, преследовавшие свои геополитические интересы. На втором уровне с ним боролся капиталистический класс, который не желал и не желает отдать господство. На третьем уровне с СССР боролись нацисты, которые ненавидели гуманизм и развитие как таковые и видели в коммунизме самый опасный концентрат гуманистических чаяний. Кроме того, разумеется, нацизм мстил СССР за Победу. Но есть еще и четвертый уровень.

Об этом четвертом уровне в своей пьесе «Карьера Артуро Уи, которой могло не быть» сказал Бертольд Брехт

А вы учитесь не смотреть, но видеть,Учитесь не болтать, а ненавидеть.Хоть человечество и было радо,Отправив этих выродков налево,Торжествовать пока еще не надо:Еще плодоносить способно чрево,Которое вынашивало гада.

Русские, дав по башке дубиной нацистскому гаду, пока так и не научились «видеть». А не научившись видеть, проиграли второй раунд и близки к тому, чтобы проиграть третий.

Если первые три уровня еще как-то обсуждаются, то о четвертом уже почти никто не говорит, ибо его в определенном смысле не видят и не хотят видеть, а если кто-то его и видит, то все равно не обсуждает, ибо «разговор на эту тему портит нервную систему».

Во-первых, достаточно очевидно, что на скамье Нюрнбергского процесса оказались в основном нацистские «шишки». Если же разбирать то древо, на котором эти «шишки» выросли, то такое разбирательство, очевидно, привело бы к различным элитным сгусткам во многих странах, включая страны-победители. А этого по понятным причинам никто не хотел.

Во-вторых, сегодня нет желающих официально признавать то, что с крахом СССР накренилась вся мировая система и покатился под откос весь проект буржуазного модерна. Ведь если признать этот факт, а это несомненный факт, то мало того, что нельзя будет обвинять СССР и коммунизм в «тоталитаризме» и иных грехах, так еще и окажется, что элита, которая имела в виду только первые два очевидных уровня мотивов борьбы с СССР, преступно подыграла нацизму и чему-то похлеще. А так подыграв, она сама же пустила под нож и свои национальные государства и свое буржуазное капиталистическое общество.

Только одних этих двух факторов достаточно для того, чтобы мировое сообщество десятилетиями вешало лапшу на уши собственному населению и даже самому себе. Ведь если сказать правду, то она неминуемо приведет к политическому, экзистенциальному и даже метафизическому тупику. Коли картина такова и вслед за крахом СССР начинают рушиться сначала буржуазные общества, превращаясь в бог знает что, потом идет дехристианизация, а потом исчезает даже языческое светлое начало — и условный Зевс уступает место темному матриархату, то тогда зачем рушили СССР? Во имя чего? Если совокупный Запад это делал во имя своих интересов и ценностей, то где сегодня этот Запад?

После Победы СССР в 1945 году появилось и было оформлено не только новое мироустройство, маркируемое ялтинским договором, созданием ООН , появлением государства Израиль и многим другим, но и появилось то, что можно назвать новой глобальной метаидеологической картой, которая стала работать по принципу сообщающихся сосудов. Согласно этому принципу, если начинают опускать коммунизм, то автоматически этим самым действием приподнимают нацизм и наоборот. Но весь совокупный Запад сразу после Победы начал активно бить по коммунизму, тем самым автоматически приподнимая проигравший нацизм. А потом, когда СССР рухнул, оказалось, что, глядишь, победили отнюдь не США в собственном соку и не «просвещенная Европа», а нацизм, который уже начинает разделываться со всем классическим Западом в целом.

Сотрудничество с нацистами совокупного Запада и США в первую очередь обсуждалось достаточно широко. Если говорить об общеизвестных фактах на уровне персоналий, то стоит напомнить о знаменитом ракетчике Вернере фон Брауне и его нацистском патроне Вальтере Доренбергере. В связи с этой парочкой, конечно, надо говорить о знаменитой операции «Скрепка», основной целью которой была кооптация и отмывание нацистских преступников при помощи структур ЦРУ . Но были и другие подобные операции западных стран, спецслужбы и элиты которых — с ума великого, а также частью из-за своей двусмысленной природы — решили использовать нацистов для борьбы с СССР.

Все эти факты не произвели на западное общество должного впечатления потому, что в нем всегда были сильны антикоммунистические настроения, а также потому, что подразумевалось, что все эти нацистские кадры нужны в качестве «дьявола для грязной работы» в борьбе против «коммунистической чумы».

Но всю эту, казалось бы, сугубо прагматическую картинку портит одна маленькая деталь. Достаточно хорошо известно, что Вернер фон Браун был не просто немецким ученым, который работал на свою, пусть и фашизированную, родину, он был штурмбаннфюрер ом СС . То есть членом идеологической организации с оккультным эзотерическим ядром. Этот факт из биографии Брауна не смогло вымарать даже ЦРУ. Но речь, разумеется, тут идет не только о Брауне. Таким образом, не будет большим преувеличением сказать, что совокупный Запад, столь сильно испугавшись «красной чумы» и «щупалец» коммунистического интернационала, просто предпочел щупальца СС и иных оккультных транснациональных структур.

О транснациональном характере нацизма и о том, что его главной целью является уничтожение гуманизма и развития как таковых, а вовсе не интересы того или иного народа, как это часто пытаются представить нацистские идеологи, прекрасно знали в ЦРУ и там это особо никого не пугало.

Выдающийся деятель ЦРУ, занимавший, в частности, должность заместителя директора ЦРУ по разведке, Рэй Кляйн (1918 — 1996) сначала сидел у Чан Кайши, потом работал вместе с его сыном, а потом создал академию политической войны в Пэйтоу на Тайване. Очень многие наработки, касающиеся так называемой «мягкой силы», а также соответствующие специалисты по ее применению против СССР и сегодняшней России, вышли именно из стен детища Кляйна.

Но еще до создания академии политической войны Кляйн приложил руку к созданию такой одиозной организации, как «Всемирная антикоммунистическая лига», которая сейчас называется «Всемирной лигой за свободу и демократию». Данная структура была создана в 1966 году по инициативе Чан Кайши. Ее образование произошло в результате слияния «Антибольшевистского блока народов» (АБН), который возглавлял первый заместитель Степана Бандеры по ОУН (б) Ярослав Стецько , и «Антикоммунистической лиги народов Азии». Помимо Стецько в лигу вошло множество нацистов со всего мира, а также японский бизнесмен Рёити Сасакава и его друг по тюремной камере и один из лидеров японских якудза — Ёсио Кодама

Среди активно сотрудничавших со «Всемирной антикоммунистической лигой» числится корейский миллиардер, медиамагнат и создатель секты «Церковь объединения» Мун Сон Мён (1920—2012). Примечательно, что 11 апреля 1990 года в Кремле состоялась встреча Мун Сон Мёна и его супруги Хан Хакчи с Михаилом Горбачёвым . Согласно сообщениям «Церкви объединения», Горбачев просил Муна оказать экономическую помощь СССР. Стало быть, можно предполагать, что крах СССР и последующие события имели в качестве одного из слагаемых и эту «помощь».

В 1986 году американские исследователи Скотт Андерсон и Йон Ли Андерсон издали в Нью-Йорке книгу «Тайны «Черной лиги». Про причастность ЦРУ и лично Рэя Кляйна к созданию «Всемирной антикоммунистической лиги» в ней сказано следующее:

«Выпускник Гарвардского университета, жизнелюбивый Рей Кляйн имел опыт службы в военно-морской разведке США и в Управлении стратегических служб в период второй мировой войны. С 1958 по 1962 год Кляйн выполнял обязанности резидента ЦРУ на Тайване. Как резидент ЦРУ, он, очевидно, имел доступ к резервному фонду посольства во время проведения подготовительных совещаний, приведших к учреждению Всемирной антикоммунистической лиги. Вне зависимости от того, соответствует действительности это предположение или нет, Кляйн поддерживал тесные контакты с лигой. Он не только участвовал в работе нескольких конференций лиги, в том числе в 1980, 1983 и 1984 годах, но и являлся близким другом генерал-майора в отставке Джона Синглауба. Их отношения начались еще в 40-х годах, когда оба служили в Управлении стратегических служб и находились в Китае».