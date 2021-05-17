Мошенники придумали новый способ обмана россиян

Эксперты предупредили, что выдающие себя за сотрудников госструктур мошенники обычно могут использовать специальные термины и угрожать ответственностью за отказ сотрудничать. «Вероятно, мошенники стали замечать, что звонки от лица службы безопасности уже не вызывают доверия, тогда как со звонками от правоохранительных органов население сталкивается нечасто», — прокомментировал директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин
. Он
добавил, что многие люди при звонке из полиции начинают нервничать, а это играет на руку мошенникам.