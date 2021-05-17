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Мошенники придумали новый способ обмана россиян

Lenta.ruиещё 11
5 часов назад
В апреле россиянам в несколько раз чаще звонили телефонные мошенники. Клиенты уже привыкли к так называемым звонкам от работников «службы безопасности банка», так что злоумышленники придумывают новые способы, сообщает РБК.
Мошенники придумали новый способ обмана россиян
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Как отметили в «Лаборатории Касперского», теперь мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов, госструктур и финансовых регуляторов.
«Чаще всего пользователи отмечали, что злоумышленники представлялись сотрудниками МВД, полиции, следователями, а также работниками Центрального банка», — рассказал аналитик Kaspersky Who Calls Виталий Воробьев.
Эксперты предупредили, что выдающие себя за сотрудников госструктур мошенники обычно могут использовать специальные термины и угрожать ответственностью за отказ сотрудничать. «Вероятно, мошенники стали замечать, что звонки от лица службы безопасности уже не вызывают доверия, тогда как со звонками от правоохранительных органов население сталкивается нечасто», — прокомментировал директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин. Он добавил, что многие люди при звонке из полиции начинают нервничать, а это играет на руку мошенникам.
Истории,Евгений Волошин,Виталий Воробьев,Лаборатория Касперского,Центральный банк России,МВД,
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