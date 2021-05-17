Почему шута называют гороховым

Словосочетание “шут гороховый” по сей день многие используют в речи. “Рамблер” расскажет, почему же шут стал именно “гороховым”.
Фото: Frans HalsFrans Hals
Самая распространенная версия происхождения известного фразеологизма гласит, что прозвище “гороховый” стало неотъемлемой его частью из-за того, что шуты, как правило, носили с собой погремушку, сделанную из бычьего пузыря с насыпанным в нее горохом. С помощью этой погремушки шуты привлекали к себе внимание и даже во время представлений могли ударить ею кого-то из зрителей.
Другая версия, согласно которой шут стал именно “гороховым” гласит, что прозвали этих персонажей за полосатые желто-зеленые костюмы, напоминающими своим цветом горох.
Еще одна версия происхождения фразеологизма восходит к фольклору. В частности, некоторые исследователи вспоминают небезызвестного фольклорного персонажа царя Гороха. Поскольку шуты раньше жили при царских дворах, возможно, что “шут гороховый” как раз означал принадлежность его определенному правителю, а именно царю Гороху. От него и берет начало, по мнению некоторых исследователей, этот известный фразеологизм.