Почему шута называют гороховым

Словосочетание “шут гороховый” по сей день многие используют в речи. “Рамблер” расскажет, почему же шут стал именно “гороховым”.

Фото: Frans Hals Frans Hals

Самая распространенная версия происхождения известного фразеологизма гласит, что прозвище “гороховый” стало неотъемлемой его частью из-за того, что шуты, как правило, носили с собой погремушку, сделанную из бычьего пузыря с насыпанным в нее горохом. С помощью этой погремушки шуты привлекали к себе внимание и даже во время представлений могли ударить ею кого-то из зрителей.

Другая версия, согласно которой шут стал именно “гороховым” гласит, что прозвали этих персонажей за полосатые желто-зеленые костюмы, напоминающими своим цветом горох.