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Климатический хаос на Земле оказался почти неизбежным

Lenta.ru
1 час назад
Специалисты Постдамского института изменения климата выяснили, что соблюдение Парижского соглашения о сдерживании роста глобальных температур на уровне 1,5 градуса Цельсия, скорее всего, уже неосуществимо. Статья исследователей опубликована в журнале Environmental Research Letters, кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.
Климатический хаос на Земле оказался почти неизбежным
Фото: ReutersReuters
Ученые проанализировали 400 климатических сценариев, оцененных Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК), при этом только 50 сценариев позволяет избежать роста глобальной температуры выше 1,5 градуса Цельсия. Считается, что превышение этого лимита приведет к более хаотическому состоянию климата и катастрофической ситуации для миллионов людей.
Оказалось, что только 20 сценариев делают реалистичные предположения о вариантах смягчения последствий глобального потепления, включая масштабную посадку деревьев или удаление углерода из атмосферы Земли. Однако все эти меры довольно сложно осуществить, что делает превышение лимита почти неизбежным.
Только если задействовать все рычаги смягчения последствий изменения климата, возможно, еще удастся ограничить глобальное потепление 1,5 градуса Цельсия в соответствии с Парижским соглашением. Например, человечество либо должно снизить спрос на электроэнергию, либо перестать использовать ископаемое топливо. Также следует перестроить землепользование таким образом, чтобы оно стало поглощать избыток углерода в атмосфере (путем повторного заболачивания осушенных территорий или лесонасаждения), и сократить выбросы метана из-за животноводства. Все эти три аспекта требует титанических усилий, предпринимаемых на международном уровне.
Нереалистично оптимистичные сценарии переоценивают потенциал улавливания и хранения углерода или делают слишком смелые предположения об ограничении роста народонаселения или масштабном переходе к растительноядной диете. Кроме того, ученые рассмотрели сценарий, разработанный нефтегазовой компанией Shell, который предусматривает снижение чистых выбросов до нуля к 2070 году, а также сценарий Международного энергетического агентства. Оба не дают возможности соблюдения Парижского соглашения.
По словам ученых, ограничение роста температура на уровне 1,5 градуса Цельсия стоит всех усилий, поскольку речь идет об обеспечении безопасного экологического будущего для человечества. В то же время это требует беспрецедентных мер, которые, скорее всего, так и не станут реальностью.
Истории,Международное энергетическое агентство,Shell,
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