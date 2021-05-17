Диверсия Крыловича: самая результативная в ВОВ

Белорусского железнодорожника Федора Крыловича на фронт не взяли. Он остался в родных краях, где летом 1943 года совершил одну из самых масштабных диверсий за всю историю Великой Отечественной войны. Крылович уничтожил эшелоны с продовольствием, бензином, вражескими боеприпасами и знаменитыми немецкими танками «Тигр».

Фото: Русская семерка Русская семерка

Электрик-диверсант

Федор Андреевич Крылович родился в семье железнодорожного кондуктора в 1916 году. Жили Крыловичи в городе Осиповичи (Могилевская область, Белоруссия). До армии Федор тоже работал на железной дороге монтером-электриком. Годы его службы совпали с известными событиями на Халхин-Голе и советско-финской войной, поэтому Крылович стал и их участником. Когда молодого человека демобилизовали, он вернулся в родные края. Но мирная жизнь оказалась недолгой. Едва узнав о нападении Германии, Крылович отправился в военкомат. Однако ему, как железнодорожнику, на фронт идти запретили. Несмотря на это, Федор не желал сидеть сложа руки и решил вместе с другими подпольщиками бороться с врагом.

Немцы были в Осиповичах уже в конце июня 1941 года. Крылович продолжал трудиться электриком и одновременно осуществлять небольшие диверсии. Спустя какое-то время Федору и его товарищам удалось наладить связь с партизанским отрядом «Храбрецы», командовал которым Александр Рабцевич, и оказывать коллегам посильную помощь. Так продолжалось 2 года.

Сломанный семафор

Летом 1943 года на станцию Осиповичи прибыл немецкий эшелон с горючими материалами: бензином и автомобильным маслом. Допустить его дальнейшее продвижение было нельзя. Поздним вечером 29 июля Крылович пробрался к месту своей работы и вывел из строя один из семафоров. Утром захватчики заметили неполадку и вызвали электрика для ее устранения. А Федор только этого и ждал. Он захватил с собой инструментальный ящик, в котором уже лежали 2 магнитные мины. Несмотря на то, что монтер Крылович двигался в сопровождении охранника из числа немецких солдат, монтер смог уловить момент и установить мины в голове и хвосте поезда.

Крылович уже находился дома, когда услышал первые взрывы. Огонь перекинулся на другие эшелоны, в которых, кроме продовольствия, оказались снаряды и авиабомбы противника, бронемашины и танки «Тигр». Все это было уничтожено. Всего сгорели дотла 4 вражеских эшелона, 5 паровозов, 5 танков, 10 бронемашин, 28 цистерн с горючим, 67 вагонов с боеприпасами и 12 – с продовольствием. Пламя бушевало несколько часов.

После войны

Понятно, что Крылович был разоблачен, а потому электрик тут же исчез из города. Он примкнул к партизанам под командованием будущего героя Советского Союза Виктора Ливенцева. Там он продолжил диверсионную деятельность. Крылович не раз был ранен и получил несколько тяжелых контузий. В 1944 году в связи с последствиями этих ранений он уже не мог воевать и его что называется «списали на берег».

После того, как война закончилась, Крылович снова стал работать электромонтером в Осиповичах. Несмотря на все его заслуги и проявленную отвагу, еще несколько лет у него не было ни одной награды, кроме медали «Партизану Великой Отечественной войны». Только в 1949 году ему вручили орден Ленина.