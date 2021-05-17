Земли России, на которые претендуют другие страны

Совсем недавно Алексей Гончаренко , депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность», заявил, что Кубань должна принадлежать Украине. Об этом он рассказал в эфире «4 канала».

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«Это украинские этнические земли, которые волею судьбы от Украины отрезаны. Там была проведена деукраинизация, и сегодня там много людей забыли о том, что они были частью украинского мира».

Впрочем, это не первые территориальные претензии, которые выдвигают России соседние страны. Подробности — в статье «Рамблера».

Сразу после стремительного распада Советского Союза республики начали оспаривать границы своих государств, опираясь в своих притязаниях на исторические события. Также Россия унаследовала от СССР некоторые нерешенные территориальные вопросы — например, по поводу южных Курильских островов. Их принадлежность оспаривает Япония. Но есть и другие страны, недовольные нынешними границами России.

Абхазия

В 1929 году граница Абхазии была проведена по реке Псоу и таким образом разделила село Аибга на две части. После распада СССР и признания независимости Абхазии власти этой страны обратились к России с предложением отказаться от Аибги в пользу Абхазии. Однако российские власти не согласились. Село остается разделенным государственной границей, его российская часть входит в состав Сочи, а абхазская — в Гагрский район.

Латвия

Предметом спора стал Пыталовский район Псковской области. По условиям Рижского мирного договора 1920 года между Советской Россией и Латвией территория отошла к прибалтийской республике. Город получил новое название — Яунлатгале, а потом Абрене. После присоединения Латвии к СССР в 1940 году район был возвращен в состав РСФСР. Однако после распада Советского Союза Латвия отказалась признать эти изменения, заявив об аннексии этой территории во время советской оккупации.

Эстония

Похожая ситуация сложилась и в отношениях с другой страной Прибалтики — Эстонией. Республика претендует на Печорский район Псковской области и Ивангород. Согласно Юрьевскому мирному договору от 1920 года Эстония получила Печорский район, а также волости Нарва, Козе и Скарятино. Однако после Великой Отечественной войны Ивангород и Печорский район снова были включены в состав РСФСР. После обретения независимости Эстония вновь подняла вопрос о принадлежности этих территорий.