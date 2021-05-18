Профессии которые оплачиваются выше, чем вы думаете

Многие старшеклассники хотят после школы получить образование экономиста, юриста, программиста и работать в красивом просторном офисе. Но уже окончив университет, они понимают, что действительно хорошую работу по этим специальностям найти не так просто: рынок переполнен. Вместе с советником образовательной программы «Лифт в будущее» Юлией Селюковой (@lifttofuture ) мы разобрались в так называемых непопулярных профессиях и выяснили, что хорошо оплачиваемую и интересную работу можно найти практически в любом регионе.

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Агроном

Чаще всего эта профессия ассоциируется с полями ржи или пшеницы, резиновыми сапогами и тракторами. И отчасти это так: современный агроном действительно работает в полевых условия и носит резиновые сапоги. Но его рабочий инструмент — это планшет, с помощью которого он управляет огромнейшей лабораторией.

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Поле для него, если хотите, своего рода оупенспейс-офис.Агроном определяет, когда пора сажать семена, опрыскивать всходы от вредителей, вносить удобрения, убирать урожай. Также он следит за изменениями погоды и решает, как защитить посевы. Многие думают: чтобы стать агрономом, достаточно окончить колледж, но нет, необходимо высшее образование. Эта специальность требует знаний в области биоинженерии, физики, химии, математики. И хорошая новость для тех, кто мечтал работать с новейшими разработками в области IT: агрономы постоянно имеют дело с системой автоматических опрыскивателей, аэрозольных генераторов, IT-поливок.

Крупные предприятия готовы предложить начинающим специалистам от 70 000 – 80 000 рублей, а специалистам с опытом работы — от 150 000 – 200 000 рублей.

Инженер лесного хозяйства

Представители этой профессии занимаются разработкой и организацией мероприятий по рациональному использованию лесов, то есть эта специальность вполне вписывается в современную экологическую повестку.

Общество испытывает потребность в древесине, и именно инженер удовлетворяет ее, основываясь на принципах бережного отношения к лесным ресурсам. Он не ходит по лесу в камуфляжном костюме с топором руках, а составляет план рубок, вычисляет денежную оценку лесосек, участвует в инвентаризации лесосечного фонда, следит за правильностью работ и соблюдением противопожарных правил.

Инженер контролирует вырубку и посадку молодых деревьев, выявляет вредителей и болезни леса, следит за безопасностью лесных жителей, организует работу лесников и контактирует с государственными надзорными органами.Проще говоря, это современный управленец. В этой профессии обязательно знание современных программ и растровых графических редакторов.

Средняя зарплата начинающего специалиста составляет около 40 000 рублей, специалиста с опытом — около 150 000 рублей.

Технолог

Это не одна профессия, а целая их категория. Технологи востребованы во всех компаниях, где есть производство, — от макаронной фабрики до нефтеперегонного завода. Технолог отвечает за разработку и организацию производственного процесса: что и в какой последовательности нужно сделать, чтобы получился нужный продукт.

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Главная его задача — обеспечить стабильно высокое качество и не допустить брак.

Технолог выбирает оборудование и сырье, обдумывает стратегию производства, внедряет новые методики, проверяет качество готовой продукции, следит за соблюдением санитарных норм._Стажерам и молодым специалистам готовы предложить 50 000 – 80 000 рублей, профессионалам — 150 000 – 180 000.

Инженер по внедрению

Это очень интересная профессия, потому что она в первую очередь связана с разработками в области IT и, что важно, востребована на большом количестве предприятий. Другими словами, это IT-специалист, который участвует во внедрении программного обеспечения под требования заказчика. Его задача — разобраться в специфике бизнеса и сделать его более эффективным благодаря использованию современных программных решений.

Инженер по внедрению курирует все стадии разработки программы: продумывает архитектуру, пишет код, ведет дальнейшее сопровождение. Помимо владения внедряемой программой, ему нужно уметь разбираться в смежных областях: знать языки программирования, операционные системы, различный софт, виртуализацию, иметь навыки администрирования серверов и работы в ERP- и СЭД-системах (системы управления предприятиями).

Эта профессия отлично подойдет тем, кто увлекается точными науками.

Средняя зарплата младшего специалиста в этой области составит около 40 000 рублей, специалиста с опытом работы — 130 000 рублей.

Инженер-химик

Проектирование химико-технологических процессов на производстве — это только звучит скучновато, а на самом деле профессия интересная и востребованная. Такой специалист внедряет новое оборудование, оптимизирует стратегии производства, контролирует качество. Чтобы стать специалистом в этой области, необходимо получить химическое, фармацевтическое или биологическое образование. Инженер-химик может работать на производстве лекарств, бытовой химии, удобрений, пластмасс, лакокрасочных материалов, синтетических волокон, красителей, топлива.

Химик всегда найдет работу в любой отрасли промышленности.Он знает свойства веществ, особенности их взаимодействия при вступлении в реакцию, способы обработки. Для тех, кто с детства мечтал работать в лаборатории и переливать разные вещества из одних колбочек в другие, эта профессия будет идеальной самореализацией. И еще, что важно: она позволит получать хорошие деньги и жить в достатке.