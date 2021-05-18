Три типа фраз, выдающих ограниченное мышление

Ограниченное мышление также называют туннельным видением. Как правило, склонные к нему люди, концентрируются на одной идее и отказываются принимать чужие точки зрения. Подробнее о том, по каким фразам можно распознать человека с ограниченным мышлением – в материале "Рамблера".

Катастрофизация

Иначе говоря, для таких людей стакан всегда наполовину пуст. В любой ситуации они предпочитают рассматривать только худший сценарий. К примеру, отправляясь в отпуск в незнакомую страну, они будут думать лишь о том, что не справятся с языковым барьером, заблудятся, а отель наверняка не оправдает ожиданий.

Долженствование

"Мужчина не должен плакать", "Женщина должна хранить домашний очаг" – эти и другие фразы с глаголом "должен" многие из нас перенимают от родителей с самого детства. Но если одним удается избавиться от пагубного влияния такого мышления, то другие так и живут с ним всю жизнь. А любое отклонение от установленной "нормы" кажется таким людям возмутительным.

Персонализация