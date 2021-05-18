Три типа фраз, выдающих ограниченное мышление

Ограниченное мышление также называют туннельным видением. Как правило, склонные к нему люди, концентрируются на одной идее и отказываются принимать чужие точки зрения. Подробнее о том, по каким фразам можно распознать человека с ограниченным мышлением – в материале "Рамблера".
Катастрофизация
Иначе говоря, для таких людей стакан всегда наполовину пуст. В любой ситуации они предпочитают рассматривать только худший сценарий. К примеру, отправляясь в отпуск в незнакомую страну, они будут думать лишь о том, что не справятся с языковым барьером, заблудятся, а отель наверняка не оправдает ожиданий.
Долженствование
"Мужчина не должен плакать", "Женщина должна хранить домашний очаг" – эти и другие фразы с глаголом "должен" многие из нас перенимают от родителей с самого детства. Но если одним удается избавиться от пагубного влияния такого мышления, то другие так и живут с ним всю жизнь. А любое отклонение от установленной "нормы" кажется таким людям возмутительным.
Персонализация
Характерна для людей с низкой самооценкой. Они постоянно сравнивают себя с другими и приходят к выводу, что "другие" всегда и во всем лучше них. От людей, склонных к персонализации, часто можно услышать: "Все думают, что я плохо одет(а)", "Вокруг меня успешные люди, а я ничего не могу добиться".