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Почему взрослые люди боятся темноты

Мира Маркина
3 часа назад
Многие дети боятся темноты. Но если одним с возрастом удается победить этот страх, то другие, даже вырастая, боятся засыпать в кромешной темноте и, в целом, избегают темных помещений. Подробнее о том, с чем связан данный страх – в материале "Рамблера".
Почему взрослые люди боятся темноты
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Профессор Брауновского университета в США Юка Сасаки в своем исследовании отметил, что человеку, как правило, трудно заснуть в незнакомом месте, потому что одно из полушарий его мозга следит за безопасностью:
"Левое полушарие бодрствует в отличие от правого",
– отметил специалист.
Аналогичным образом ученые объясняют и боязнь темноты во взрослом возрасте. Отсутствие возможности оценить окружающую обстановку провоцирует у человека страх, вызванный инстинктом самосохранения.
Тысячелетия назад он действительно помогал выживать, поскольку опасности подстерегали людей повсюду. Однако сейчас данный страх смело можно назвать иррациональным.
Чтобы побороть страх специалисты рекомендуют прибегнуть к разным способам: одни советуют установить ночник, другие – засыпать под интересный, но позитивный фильм.
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