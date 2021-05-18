Почему взрослые люди боятся темноты

Многие дети боятся темноты. Но если одним с возрастом удается победить этот страх, то другие, даже вырастая, боятся засыпать в кромешной темноте и, в целом, избегают темных помещений. Подробнее о том, с чем связан данный страх – в материале "Рамблера".

Профессор Брауновского университета в США Юка Сасаки в своем исследовании отметил, что человеку, как правило, трудно заснуть в незнакомом месте, потому что одно из полушарий его мозга следит за безопасностью:

"Левое полушарие бодрствует в отличие от правого",

– отметил специалист.

Аналогичным образом ученые объясняют и боязнь темноты во взрослом возрасте. Отсутствие возможности оценить окружающую обстановку провоцирует у человека страх, вызванный инстинктом самосохранения.

Тысячелетия назад он действительно помогал выживать, поскольку опасности подстерегали людей повсюду. Однако сейчас данный страх смело можно назвать иррациональным.