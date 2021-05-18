«Белые демоны»: как воевал зимний спецназ Красной Армии

Лыжи регулярно используются в военном деле еще с XI века. В Красной армии их оценили по достоинству во время Зимней войны с Финляндией в 1939—1940 гг.: тогда появились первые батальоны и бригады лыжников. Сами финны, лыжи использовавшие поголовно, подавали пример. В ходе Великой Отечественной войны красноармейцы массово встали на лыжню.

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Сформированные лыжные батальоны быстро доказали свою эффективность. Мобильные и маневренные, хорошо замаскированные, они могли неожиданно атаковать противника на уязвимых участках фронта и так же быстро уйти. Во время битвы под Москвой и декабрьского контрнаступления на немцев более 30 лыжных частей сражались за столицу. Почти все зимние операции 1941—1943 гг. велись с участием лыжников.

Именно в первую военную зиму они оказались особенно полезны, компенсируя недостаток моторизованных частей. Проникнуть в тыл врага, совершить диверсии — эти задачи решали воины на лыжах. Они опустошали населенные пункты немецкого прифронтового тыла. Осенью 1941 года в Челябинске, Перми, Свердловске, Кургане и Златоусте сформировали отдельные лыжные батальоны, ОЛБ (в количестве 67, более 50 тыс. человек).

Новобранцами были спортсмены и охотники с Урала и из Сибири, а также матросы Тихоокеанского флота. Бойцов старались обеспечить боеприпасами, продовольствием и средствами связи так, чтобы они могли автономно вести бои несколько дней. В батальоны принимали морально стойких солдат. Эти части были своего рода зимним спецназом Красной армии. Хорошо подготовленные, они сражались на самых сложных частях передовой, и смелостью, натиском и силой заслужили у немцев прозвища «белые демоны», «снежные призраки» и «уральские демоны».

Появление этих «демонов» в тылу не предвещало немцам ничего хорошего. Всего три лыжных батальона из Челябинска, начавшие боевой путь в ноябре 1941 года, за первый год войны уничтожили 87 железнодорожных моста, пустили под откос больше тысячи вагонов с живой силой и припасами немцев, атаковали 24 полевых аэродрома люфтваффе. Убитых и раненых солдат врага даже не считали.

Яков Иванович Сазанов, служивший в 112 лыжном батальоне, так вспоминал об одном из боев под Москвой:

«Двум лыжным ротам удалось выйти незамеченными для противника в его фланг и тыл. Это обстоятельство и решило исход боя. Внезапная атака с фланга и тыла, а также с фронта, то есть со всех сторон, ошеломила гитлеровцев, и вскоре началось их паническое, беспорядочное отступление».

В панике бежавшие бойцы вермахта побросали в бегстве барахло, винтовки и орудия, но не смогли спастись от преследователей. Отбежав на 200—300 метров от покинутой деревни, они были встречены сильным заградительным огнем русских лыжников, которые заранее засели в ожидании врага на предполагаемом пути их бегства. Недолго длился бой. Всех немцев уничтожили или пленили, а все их имущество, включая технику и запасы продовольствия и боеприпасов, стало трофеем отряда Сазонова.

При 40-градусном морозе быстрые и решительные «снежные призраки» не оставляли вермахту шансов. В своих воспоминаниях Сазанов вспоминает всех своих сослуживцев как достойных и героических защитников Родины. Иногда даже слишком: «Основным недостатком мы считали тогда никому не нужное ухарство отдельных командиров», из-за которого лыжники напрасно теряли своих до легкомысленности храбрых офицеров.

По словам Сазонова, сами немцы дали высочайшую оценку боевым качествам лыжных батальонов:

«Допросы многих пленных немецких солдат и офицеров показывали, что о лыжниках они всегда упоминали с ужасом».

Высоко оценил их после войны и маршал СССР К. К. Рокоссовский, заметивший, что «лыжные батальоны Советской Армии сыграли заметную роль в разгроме врага, особенно на первых этапах войны». Рокоссовский благодарил лыжников за их подвиги и обещал помнить лихую «снежную кавалерию» советской армии.

Лыжникам делает честь и тот факт, что в начале войны, когда они сыграли важную роль, снабжение у них было еще неладное. Например, лыжи делали дурного качества, слишком тяжелыми:

«Сплошной один брусок! Вот так доску взяли, загнули — все. Эти доски часто кривились».

Но даже на них и навьюченные пулеметами и другим оружием лыжники могли легко сделать по 40 км в сутки (при том, что переходы в тылу врага всегда осуществлялись ночью).

Сибиряк А. А. Терещенко вспоминал: