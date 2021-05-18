Школьные предметы СССР, которые теперь бесполезны

Основной целью, которую преследовала советская система образования, являлось то, чтобы выпускник школы сумел содействовать государству в построении коммунистического общества. Именно из-за этого всех детей пытались вырастить всесторонне развитыми и тем самым нагружали массой предметов. Какие же предметы являются совершенно бесполезными, с точки зрения современного общества?

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Престижная профессия учителя

Нельзя не сказать о том, что учителя в Советском Союзе были очень даже почетными и уважаемыми людьми. Хорошие педагоги получали вознаграждение за свою работу до 200 рублей в месяц и всегда имели ежегодный отпуск в летний период длительностью 56 дней.

Но советское образование несколько раз пересматривалась и в него периодически то включали некоторые предметы, то вновь исключали из нее.

Черчение

Этот интересный предмет убрали из программы старшеклассников относительно недавно. Черчение потеряло свою былую актуальность из-за того, что в настоящий момент практически все моделирование происходит в соответствующих компьютерных программах. А еще лет 10 назад, чтобы попасть в технический вуз, нужно было отлично чертить различные срезы деталей и другие объекты.

Большое количество технических высших учебных заведений делало черчение очень важным и нужным предметом. Поскольку СССР считался страной индустриализма, то и школьников, и студентов, идущих на учебу с тубусами и ватманами, было очень много.

Вообще, предмет довольно интересный и полезный для образного мышления подростков. В настоящий момент в некоторых школах этот предмет остался как дополнительный, посещать который можно лишь по желанию учеников.

Начальная военная подготовка

Учеников любого пола, будь это мальчики или девочки, с начальной школы обучали быть готовым к внезапным военным действиям. Старшеклассников учили азам стрельбы, демонстрировали, как собирать и разбирать оружие, правилам использования гранаты и оказанию первой медицинской помощи.

В основном военной подготовке обучали либо участники боевых действий, либо военные, которые в отставке по возрасту. Сейчас в России нет школьной программы, которая бы включала в себя такую подготовку учеников общеобразовательных учреждений. Исключение составляют лишь кадетские классы.

Этика и особенности семейной жизни

В 1985 году у старшеклассников на последнем году обучения в школе появился этот важный предмет. Подросткам на уроках говорили о том, какими должны быть взаимоотношения между супругами, как находить компромиссы и уступать, как готовиться к рождению и воспитанию ребенка. Также на этом предмете учили девушек и юношей формировать семейный кошелек и просили писать на листке, какой они видят свою будущую семью и что для этого нужно сделать.

Также некоторые уроки у мальчиков и девочек проходили порознь. К юношам приходил уролог, а к девушкам — гинеколог. Но после того как Советский Союз распался, предмет отменили и заменили его на историю религий.

Конституция СССР

Этот предмет в общеобразовательных учреждениях появился в раннем советском периоде. Весь 7 класс школы ученикам рассказывали о том, как устроено государство, про личности руководителей, а также о том, какими правами и обязанностями наделен советский человек.

В 1958 году Конституцию СССР исключили из школьной программы. А в современном мире конституцию страны изучают на таком предмете, как обществознание.

Чистописание

Этот предмет часто был одним из самых нелюбимых из всей школьной программы юных учеников, так как подразумевал долгое и нудное написание одних и тех же букв.