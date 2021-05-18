Почему на картах рисуют вымышленные улицы и города

В незнакомой местности мы привыкли пользоваться картами. Сейчас практически у всех людей есть смартфоны, где есть навигаторы, которые подсказывают, как добраться из точки А в точку Б, поэтому изучением местности практически никто не занимается. Вы наверняка не замечали этого, на некоторых картах можно найти вымышленные города и улицы. Как правило, скрываются они в самых непопулярных местах. "Рамблер" рассказывает, зачем их наносят на карты.

История таких обозначений началась в 30-х годах прошлого века. Основатель компании General Drafting Company, которая занималась издательством карт, вместе со своим ассистентом решил добавить на карту вымышленный город Эглоу в штате Нью-Йорк. Название города происходило из инициалов создателей карт.

Спустя 20 лет на месте вымышленного города был построен магазин с похожим названием, но никакого населенного пункта там все еще не было. Спустя еще некоторое время название города начало появляться на других картах. Основатель General Drafting Company хотел подать в суд на другие компании, но место с таким названием там уже существовало, поэтому авторских прав никто не нарушал.

Эглоу был на бумажных картах вплоть до 90-х годов несмотря на то, что одноименный магазин в этом месте уже закрылся. Сейчас это название можно встретить и на Google-картах, но сервис помечает его как несуществующий город.