«Алёнка»: история девочки с шоколадной обертки

Шоколад «Алёнка» был одним из самых известных советских брендов. Название шоколад получил по имени дочки первой советской женщины-космонавта Валентины Терешковой , а вот лицом этого шоколада стала другая советская девочка.

История знаменитого и всеми любимого шоколада «Алёнка» началась еще в 60 х годах, когда правительство СССР приняло продовольственную программу, одним из пунктов которой было создание нового вкусного молочного шоколада. Был объявлен конкурс на выполнение госзаказа, и выиграла его кондитерская фабрика «Красный октябрь»

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Наряду с рецептурой стоял вопрос и о создании яркой и узнаваемой обертки. Художники перепробовали много образов — Алёнки и с гвоздиками, и с косичками, и в роли Снегурочки

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Было даже предложение поместить на обертку шоколада знаменитую картину Васнецова «Алёнушка». Но сверху эту идею раскритиковали — мол, детство в стране счастливое, а у девочки ноги босы. В результате остановились на фото дочки художника Александра Геринаса.

Супруга Геринаса сфотографировала девочку в 1960 году, когда той исполнилось 8 месяцев. В 1962 году этот портрет был напечатан в журнале «Здоровье». А когда в 1965 году в «Вечерней Москве» был объявлен конкурс на упаковку для шоколада, снова вспомнили об этом фото.

Правда, для шоколадной обертки фотографию немного «подрисовали»: девочке изменили цвет глаз с карего на голубой, немного удлинили лицо, подрумянили щеки, а губы сделали более пухлыми. Так в 1966 году появилась упаковка для шоколада, ставшего узнаваемым не только в СССР, но и за его пределами.

Кстати, эти незамысловатые трансформации спасли в 2000 году фабрику «Красный октябрь» от выплаты Елене Геринас суммы в 5 миллионов рублей.

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Она подала иск в суд с требованием выплатить ей указанную сумму за то, что ее фото использовалось на обертке столько лет. Судьи постановили, что образ на этикетке — собирательный. Сегодня Елена Геринас живет в подмосковных Химках. Она замужем и воспитывает двоих детей. По специальности Елена фармацевт.

Долгое время в Советском Союзе разные фабрики выпускали около 50 видов шоколада «Алёнка», пока фабрика «Красный октябрь» не оформила патент на этот продукт. Некоторое время на обертке печаталось стихотворение, которое написала советская девочка-школьница Александра Егорова

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