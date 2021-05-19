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Почему невозможно сосчитать жителей Индии и Китая

Елизавета Назарова
3 часа назад
По данным на 2019 год, на Земле проживает 7,5 миллиардов людей. Однако даже эта цифра не может считаться официальной, так как в некоторых странах пересчитать количество людей практически невозможно. Проблему перенаселения Земли начали рассматривать еще в прошлом веке. Предполагается, что через неопределенное время на нашей планете будет жить столько людей, что всех природных ресурсов не хватит на то, чтобы их обеспечить.
Самыми густонаселенными странами являются Индия и Китай. Их плотность населения составляет 423 человека и 150 человек на квадратный километр соответственно. Несмотря на небольшую площадь, в этих государствах живет очень много людей. Сосчитать их точное количество невозможно. Смотрите видео и узнаете, почему так произошло.
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