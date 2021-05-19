Какие победы на самом деле одержал Василий Чапаев

Вот что рассказывал о полководческих качествах Чапаева один из его бывших подчиненных, Герой Советского Союза Н. М. Хлебников, в Гражданскую начальник артдивизиона в дивизии Чапаева. Николай Михайлович называет Василия Ивановича высокоодаренным командиром. Чапай, по словам Хлебникова, перед боевой операцией поступал так: собирал всех командиров, давал им высказать свое тактическое видение будущего боя, а потом надолго уединялся с картой. Наутро вновь созывал всех и говорил, что он решил. Когда начинался бой, командиры удивлялись сметливости Чапаева, настолько верным оказывался его план. Как считали многие его сослуживцы, Чапай обладал феноменальным предвидением, заранее зная о том, как поступит противник. Хотя, как известно «академиев» Василий Иванович не кончал – Академию Генштаба
Красной Армии Чапаев бросил, не проучившись там и двух месяцев – не потянул.