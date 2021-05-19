Сегодня сбор и сортировка мусора - своего рода тренд. Многие миллениалы и зумеры таким образом проявляют заботу о планете, состояние которой с годами стремительно ухудшается. Тем не менее в масштабах России такой политики придерживается лишь малая часть страны - большинство делают выбор в пользу своего комфорта. Но так было не всегда. В Советском Союзе сбор и переработка отходов считались нормой. Читайте в материале "Рамблера" о том, что в СССР производили из собранного мусора.

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Благодаря агитационным плакатам, каждый школьник в СССР знал, что 20 килограммов макулатуры спасает одно дерево, а металлолом - это дополнительные тонны металла для великих строек коммунизма. На самом деле, сдавали абсолютно все: в архивах и домашних коллекциях сохранились призывы помогать государству изношенной одеждой, мехом, кожей, стеклотарой, цветными и черными металлами. Каждую весну и осень миллионы школьников собирали все бумажное и ненужное дома и отправлялись в школу - опорные пункты кампаний по сбору вторсырья. В ход шли старые журналы, испорченные книги, газеты и даже идеологически правильная литература, свято чтимая в каждом советском доме.

В 60-е в руководстве страны приняли решение стимулировать и взрослое население страны: энтузиазм и вера в советское будущее уже не работали. Так появилась система обмена макулатуры на полезные в хозяйстве вещи: туалетную бумагу, мыло, стиральный порошок, консервы, а также на дефицитную зарубежную литературу. Однако агитационная кампания дала обратный эффект: вместо сознательной помощи советской промышленности, люди покупали тома заветов вождей коммунизма (недостатка в которых не ощущалось) и сдавали в утиль. А чтобы соответствующие органы не привлекли к ответственности, смекалистые граждане отрывали корешки и делали текст нечитабельным, заливая страницы чернилами.

Для системы учета использовали специальные абонементы, на которые клеились марки после каждой сданной партии вторсырья. На этом же абонементе ставилась отметка с указанием книги или товара, на который мог рассчитывать предъявитель. А порой за туалетную бумагу приходилось платить десятки рублей. Школьники, в погоне за коллективной благодарностью и рекордами, относили в пункты сдачи вторсырья все мало-мальски пригодное. Так семья могла разом лишится не только старинного издания, но и спрятанных между страниц рублей.

Весь собранный цветной и черный металл отправляли на два перерабатывающих предприятия: “Вторцветмет” и “Вторчермет” - где принимали все, от старых батарей до каркасов от детских колясок. Поскольку тяжелая промышленность традиционно была ведущим сектором советской экономики, а к 70-м годам металлургия становится ведущей отраслью, к сбору металлолома подходили еще ответственнее. Невыполнение плана по сбору лома могло обернуться серьезными последствиями для всего коллектива, вплоть до выговора или лишения премии.

Менее серьезно занимались сдачей стеклотары, ведь для советских граждан сбор старых бутылок и банок был скорее будничной обязанностью. Вся кисломолочная и молочная продукция продавалась или в любимых треугольниках, или в стеклянных бутылках. И если для первых была прямая дорога на полигон ТКО, то бутылки собирались к веревочную авоську и сдавались в пункт приема по 15 копеек за штуку.