Громадная глупость Гитлера

80 лет назад, 20 мая 1941 года началась воздушно-десантная операция нацистской Германии по захвату острова Крит. Успех операции «Меркурий» заставил руководство других государств, участвующих во Второй мировой войне, более пристально обратить внимание на роль ВДВ в боевых действиях. Почему Гитлер после победы на Крите запретил немецким парашютистам впредь проводить самостоятельные воздушные операции? Чему высадка немцев на Крит научила союзников по антигитлеровской коалиции? Что именно помешало американским и британским войскам достичь Берлина раньше Красной армии? «Лента.ру» вспоминает ключевые воздушно-десантные операции Второй мировой войны, оказавшие решающее влияние на ее ход.

Стервятники фюрера

К весне 1941 года Третий рейх, который громил союзников на Балканах и готовился к масштабному вторжению в СССР, столкнулся с необходимостью иметь опорный пункт контроля над Восточным Средиземноморьем. Таковым был крупный остров Крит, занятый британскими и греческими войсками.

Его захват решал для гитлеровцев несколько стратегических задач. Во-первых, устранялась угроза бомбардировок нефтяных месторождений в румынском Плоешти — единственном месте, откуда нацисты черпали черное золото для своего блицкрига. Во-вторых, существенно улучшалось снабжение германо-итальянских войск в Северной Африке. В-третьих, с занятием Крита Германия и ее союзники завоевывали господство на море, где до этого царил британский флот.

Создатель немецких воздушно-десантных войск, командир 11-го авиакорпуса генерал Курт Штудент, убедил фюрера в том, что Крит можно захватить путем масштабной десантной операции с воздуха. К тому времени у десантников в Третьем рейхе была репутация лучших солдат — Гитлер помнил, как 10 мая 1940 года неприступный бельгийский форт Эбен-Эмаль был внезапно захвачен 85 германскими парашютистами, что открыло вермахту путь в глубь страны.

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К тому же считалось, что гарнизон Крита насчитывает не более 15 тысяч человек, а жители якобы радушно ждут «освободителей». На самом деле в подчинении командующего силами союзников на острове генерала Бернарда Фрейберга было не менее 40 тысяч британских, греческих, австралийских и новозеландских бойцов.

В свою очередь англичане, несмотря на наличие в их распоряжении захваченной германской шифровальной машины «Энигмы», были настроены оптимистично. Они считали, что ничего страшного Криту не грозит — немцы высадят в основном морской десант, который бравые британские моряки быстро разгромят.

К моменту начала операции «Меркурий» люфтваффе прочно завоевало небо над Критом, вынудив британское командование убрать оставшиеся самолеты от греха подальше. В распоряжении Штудента было примерно 22 тысячи солдат и офицеров — причем не только парашютистов, но и горных егерей. Силы вторжения были разделены на три больших группы — западную, центральную и восточную. Транспортные «Юнкерсы» и десантные планеры прикрывали 430 бомбардировщиков и 180 истребителей. Главной целью был намечен аэродром Малеме на северо-западе Крита.

«Меркурий» в опасности

Но легкой прогулки у немцев не получилось. После того как ранним утром 20 мая над островом появились самолеты с крестами и от них начали отделяться парашюты и планеры, защитники Крита открыли по ним столь мощный огонь, что многие десантники погибли или были ранены еще в воздухе. Других, которые приземлялись зачастую в самой гуще вражеских частей, сразу уничтожали в рукопашных схватках. Во время операции «Меркурий» немецкие потери составили более шести тысяч убитых, раненых и пропавших без вести, 271 самолет был сбит.

Львиная доля жертв пришлась на первый день высадки. Вечером 20 мая положение десантников казалось безнадежным — удерживая из последних сил занятые позиции, они не достигли ни одной из поставленных целей. Не хватало воды, продовольствия, медикаментов и боеприпасов, отсутствовала связь с командованием. Исход операции висел на волоске.

Немцев спасло то, что Фрейберг не предпринимал решительных действий. Он, например, так и не задействовал корабельную артиллерию, ожидая основные силы вражеского десанта с моря. То, что основное внимание генерала было приковано к водной глади, — вполне объяснимо. Там свирепствовала германская авиация, которая потопила в сражении за Крит почти 30 кораблей и судов союзников, уничтожив при этом около двух тысяч моряков.

Однако своей нерешительностью командующий британскими войсками упустил шанс на победу. Утром 21 мая немцы, получив подкрепление и очистив окрестности Малеме, стали непрерывно сажать на них самолеты с горными стрелками и артиллерией. Атаки аэродрома, которые предпринимались британцами в последующие дни, были отбиты. А затем десантники приступили к постепенному захвату всего острова.

30 мая Фрейберг покинул Крит на самолете, в Египет удалось эвакуировать около 15 тысяч союзных солдат. Потери британцев составили почти семь тысяч убитых и раненых, в плен попали 17 тысяч военнослужащих.

Несмотря на победу, Гитлер был весьма расстроен высокими потерями и заявил Штуденту, что время парашютных войск прошло. Фюрер запретил любые крупные воздушно-десантные операции. В германском командовании пришли к выводу, что при их проведении ВДВ слишком уязвимы от огня ПВО противника и его наземных войск — в первую очередь, бронетанковых. В дальнейшем подчиненных Штудента командование вермахта использовало в качестве элитных пехотных частей на наиболее угрожаемых участках театров боевых действий.

Этот запрет Гитлера предотвратил захват немцами острова Мальта, который после падения Крита имел стратегически важное значение для Лондона в Центральном Средиземноморье. Оценивая сражение за Крит, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль назвал громадной глупостью решение Гитлера пожертвовать ради захвата одного острова частью своих элитных войск.

Крылатая пехота Сталина

Однако всем союзникам по антигитлеровской коалиции еще только предстояло выучить уроки Крита. Пионером в создании воздушно-десантных войск по праву считался Советский Союз, который задолго до начала войны проводил крупные маневры, выбрасывая с парашютами одновременно сразу несколько тысяч бойцов. Так, например, было во время учений в Киевском военном округе в 1935 году и в Белорусском военном округе в 1936-м.

Начало Великой Отечественной круто изменило довоенную концепцию о том, что воевать «будем на чужой территории, малой кровью». Пять имеющихся на тот момент воздушно-десантных корпусов понадобились Красной армии в качестве пехоты, чтобы сдерживать натиск германского блицкрига. Жестокая война с сильнейшей на тот момент армией мира властно диктовала свои условия, и вновь формируемые десантные соединения приходилось отправлять на фронт в качестве стрелковых бригад и дивизий. Крылатая пехота зарекомендовала себя там в качестве одних из лучших соединений Красной армии. Например, гвардейцы дважды Героя Советского Союза генерала Александра Родимцева отлично показали себя при обороне Сталинграда.

В 1942-1943 годах командование Красной армии все же провело две крупных воздушно-десантных операции, которые закончились, мягко говоря, неудачно.

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Первой из них стала Вяземская операция (18 января — 28 февраля 1942 года), в которой под командованием генерала Алексея Левашова участвовали соединения 4-го воздушно-десантного корпуса с приданными частями. В задачу входил перехват южнее Вязьмы автомобильной и железной дорог. Это должно было облегчить освобождение города дивизиям Западного фронта.

После поражения вермахта в Ростове-на-Дону, под Москвой и Тихвином Сталин решил, что в войне наступил долгожданный перелом и надо теперь как можно быстрее бить на всех фронтах отступающего противника, пока он не опомнился. Однако до настоящего перелома в войне было еще очень далеко.

Вяземская операция готовилась в условиях полного господства в воздухе вражеской авиации. Это привело к тому, что немцы уничтожили часть транспортных самолетов, предназначенных для доставки личного состава. Десантирование сильно затянулось, потеряв внезапность для врага. Боевые грузы и парашютисты выбрасывалась на слишком большой площади, превратив планируемый «кулак» в удар растопыренными «пальцами». Многие десантники были убиты огнем с земли еще в воздухе. Погиб и Левашов , а в командование вступил его начальник штаба полковник Александр Казанкин.

Всего в тыл врага было выброшено около десяти тысяч человек. Зачастую оставшись без командиров, вооруженные легким стрелковым оружием, рассеянные на небольшие отряды, десантники вместе с конниками генерала Павла Белова и местными партизанами несколько месяцев вели ожесточенную борьбу в немецком тылу, выйдя на соединение со своими частями лишь 24 июня 1942 года.

«Массовые ненужные жертвы»

Второй раз Сталин санкционировал участие ВДВ уже после Курской битвы, когда действительно наступил коренной перелом в войне и Красная армия перешла в стратегическое наступление.

Днепровская воздушно-десантная операция (24 сентября — 28 ноября 1943 года) должна была содействовать войскам Воронежского фронта в захвате и удержании плацдармов на той стороне могучей реки. Для выполнения задачи привлекался воздушно-десантный корпус под командованием генерала Ивана Затевахина в составе десяти тысяч бойцов.

При этом не были учтены ошибки Вяземской операции. План операции готовился в спешке, разведка не вскрыла в местах будущей выброски дислокации крупных танковых сил вермахта и наличия развитой противовоздушной обороны, личный состав не успел ознакомиться со своими задачами, и инструктаж проводился уже в самолетах. Вдобавок ко всему этому десантирование производилось в темное время суток, наугад, без необходимых сигналов на земле.

Сильный зенитный огонь привел к тому, что было выброшено лишь 4575 парашютистов, при этом 230 — на свою территорию. Те, кто приземлялись на вражескую территорию, нередко попадали прямо в расположение нацистов и тут же уничтожались. Потери убитыми и попавшими в плен за первые сутки операции составили более 900 человек (всего же 3,5 тысячи).

Отделенные Днепром, свои наземные войска никак не могли помочь десантникам. Командование Воронежским фронтом послало в немецкий тыл три группы радистов, которые погибли. В итоге, не имея информации о происходящем, операцию было решено прекратить. Оставшиеся за линией фронта бойцы и командиры совместно с партизанами перешли к диверсионным действиям, уничтожая гарнизоны и инфраструктуру врага. Они также помогли частям 52-й армии не только успешно форсировать Днепр, но и захватить и удержать на западном берегу плацдарм.

Несмотря на массовый героизм парашютистов, Сталин расценил произошедшее как провал, который вызвал, по его мнению, «массовые ненужные жертвы». Он изъял оставшиеся воздушно-десантные бригады в свой резерв и до конца войны не проводил подобных операций.

Пасмурное небо Сицилии

США и Великобритания прибегли к «услугам» своих парашютных частей уже во второй половине войны. Дебютом стала операция «Хаски», когда во время высадки союзников на Сицилию (9 июля — 17 августа 1943 года) примерно две тысячи солдат и офицеров 82-й американской воздушно-десантной дивизии, а также бойцов 1-й британской воздушно-десантной бригады, были выброшены вглубь острова.

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Из-за сильного ветра и плохой разведки парашютистов разбросало по всей Сицилии. Некоторые из них, приземляясь, попадали под танковые контратаки немцев, что привело к высоким потерям — то есть тем самым повторилась печальная картина Днепровской операции. Масла в огонь добавили британские флотские зенитчики, которых не предупредили о транспортниках с десантниками, поэтому они 11 июля 1943 года сбили по ошибке 12 самолетов, уничтожив более 300 американцев.

Во время вторжения в Нормандию (операция «Оверлорд») в ночь на 6 июня 1944 года за несколько часов до основного (морского) десанта над французской территорией было выброшено с парашютами и высажено планерами 24,5 тысячи американских, британских, канадских и французских солдат. Десантирование проводилось вместе с боевой техникой, в том числе и с танками. Пользуясь неразберихой во вражеском тылу, десантники собрались в крупные отряды и активно вели диверсионную войну, усиливая хаос и панику среди немцев. На пользу им играло тотальное господство в воздухе союзной авиации, а на море — их кораблей.

Открытие Второго фронта в Европе, как известно, увенчалось полным успехом. Но за это нашим союзникам пришлось заплатить высокую цену. Общее число убитых, попавших в плен и пропавших без вести американских парашютистов, представлявших львиную часть воздушного десанта, составило более восьми тысяч человек.

Неудачный прорыв к Берлину

Строго говоря, ни «Хаски», ни «Оверлорд» нельзя считать самостоятельными воздушно-десантными операциями — военнослужащие ВДВ были лишь их небольшими частями. Этим они существенно отличались от «Маркет гарден» — стратегической операции, проводившейся союзниками с 17 сентября по 25 сентября 1944 года на территории Нидерландов, ставшей крупнейшим провалом для западных парашютистов.

К тому времени немцы отступили к своей границе и заметно усилили сопротивление, вследствие чего наступление американо-британских войск остановилось. Родился крайне дерзкий план — обойти германские укрепления с севера, захватить голландские порты и мосты через ряд рек, в том числе Рейн. Затем предполагалось ворваться в промышленные районы Третьего рейха и закончить войну еще в 1944 году.

Амбициозную задачу поручили ВДВ, которые должны были открыть путь своим бронетанковым и пехотным войскам. Силы были собраны внушительные — около 35 тысяч человек. Ключевую роль в этой операции играли британцы. Люфтваффе не смогло помешать высадке одного из крупнейших воздушных десантов в истории. Но, несмотря на захват англичанами и американцами ряда намеченных мостов, немцы быстро оправились от шока и, подтянув танковые соединения, предприняли яростные контратаки.

Завязались тяжелые бои, в которых участвовали и солдаты Курта Штудента. Не получив своевременной помощи от своих наземных войск, парашютисты, которые потеряли почти 18 тысяч солдат и офицеров, были вынуждены отступить. Британский фельдмаршал Бернард Монтгомери впоследствии сетовал, что эта стратегическая неудача лишила Лондон и Вашингтон возможности захватить Берлин.

Кровавый урок не прошел бесследно. На излете войны операция «Варсити» — по захвату мостов через Рейн — готовилась союзниками куда более тщательно. Две недели подряд англо-американская авиация крушила зенитные средства уже значительно ослабевшего к тому времени противника.

Wikipedia

А утром 24 марта 1945 года союзники выбросили на голову ошеломленных нацистов более 17 тысяч десантников вместе с боевыми грузами. Были захвачены пять мостов, и во второй половине дня парашютисты, соединившись с пехотинцами, артиллеристами и танкистами, захватили на правом берегу реки ряд плацдармов. Рейнская воздушно-десантная операция обошлась наступавшим в 53 сбитых самолета и около трех тысяч погибших.