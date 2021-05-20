Тест ДНК помог раскрыть убийство 35-летней давности

Совершившего убийство многодетной британки насильника нашли через 35 лет после преступления, благодаря тесту ДНК. Об этом сообщает Daily Star.

В конце сентября 1984 года 58-летнюю мать 11 детей Мэри Маклафлин (Mary McLaughlin) задушили поясом от халата у нее дома в Шотландии. По обвинению в этом преступлении сразу же был задержан Грэм МакГилл (Graham McGill), однако он отрицал причастность к убийству. Через несколько недель полиции пришлось отпустить мужчину, которому тогда было 23 года, из-за отсутствия улик.

На момент совершения преступления МакГилл уже был осужден за изнасилование в 1981 году, однако выпущен на свободу за хорошее поведение 21 сентября 1984 года.

Вечером 26 сентября того же года он познакомился с Маклафлин в одном из пабов Глазго и вызвался проводить ее до дома, где напал на женщину, изнасиловал ее и задушил.

Получить улики против МакГилла удалось только в 2019 году, благодаря образцам ДНК, найденным на халате жертвы. «Он был немногословен. Очевидно, он не ожидал, что прошлое настигнет его через столько лет», — отметила детектив Сюзанна Чоу (Suzanne Chow), которая арестовала МакГилла 4 декабря 2019 года.

Позже выяснилось, что в 1999 году МакГилла приговаривали к пожизненному заключению за нападение с целью изнасилования, однако он вновь был освобожден условно-досрочно в 2007 году.