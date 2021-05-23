Зачем в Средневековье судили животных

Средневековые суды славились своей жестокостью не только по отношению к людям, но и к... животным. Сейчас в это сложно поверить, но столетия назад провинившимся представителям фауны приходилось отвечать за свои проступки в суде. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Животных судили за нарушение закона. К слову, подсудимым мог стать не только зверь, но также птица и даже насекомое. У обвиняемых были адвокаты, им позволялось вызывать свидетелей, их рычание и другие звуки, которые они издавали, заносили в протокол.

В большинстве случаев подсудимыми становились свиньи. Дело в том, что именно они часто нападали на детей, оставленных без присмотра, и порой даже съедали их. Разумеется, и наказание для убийц было соответствующим.

Так, в 1936 году во французском городе Фалез свинья лишила младенца лица и руки, что моментально привело к летальному исходу. Адвокат не нашел смягчающих обстоятельств, поэтому спустя девять дней следствия с обвиняемой сделали то же самое, что она сделала с ребенком. После этого ее одели в человеческую одежду и отправили на виселицу.

А в 1934 году в нормандском городе Мортене свинью приговорили к повешению, за то, что она убила ребенка в пятницу, а это – постный день.

Случались и совсем абсурдные казни. В 1474 году в Швейцарии казнили петуха. По словам хозяйки, он отрекся от Господа, стал колдуном, вступил в связь с Сатаной и снес яйцо без желтка. Считалось, что из таких яиц вылупляются василиски –чудовища, обращающие людей в камень силой взгляда.