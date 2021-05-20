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"Живым не сдамся": россияне отреагировали на идею об обязательной вакцинации

Анна Арсеньева
3 часа назад
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев 19 мая на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного юридического форума допустил возможность введения обязательной вакцинации от коронавируса в России в исключительных случаях. "Рамблер" выяснил, как отреагировали на идею в Сети.
"Живым не сдамся": россияне — об обязательной вакцинации
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Большинство россиян обязательную вакцинацию не поддержали. Согласно опросу Исследовательского центра портала SuperJob.ru, против принудительной прививки выступили 66% респондентов.
Пользователи Twitter написали, что это нарушает права человека. Многие не доверяют созданной в экстренных условиях вакцине и не хотят быть "подопытными кроликами":
"Это не вакцинация, а 3-я фаза испытаний вакцины на людях!!", Я же не овца, прививаться", "Это диверсия против здорового населения", "Это мое здоровье, и опыты я не дам над собой ставить! Итак налоги за каждое движение плачу, теперь еще они будут решать, чем и от чего мне лечиться??? Это борзо!!", "Не знаю ни одной вакцины от ОРВИ с доказанной эффективностью. И думаю, что это в принципе невозможно, при такой изменчивости всех вирусов ОРВИ вызывающих. А тут еще и толком неиспытанная жижа, с кучей странных последствий", "Я категорически против. Живым я им не сдамся".
19% россиян одобрили идею об обязательной вакцинации. Вот что пишут в социальных сетях выступающие за прививку от COVID-19:
"Думаю, в ситуации пандемии это оправдано", "Мера непопулярная, но необходимая. Безбашенных много", "Отказался от прививки — лечись за свой счет", "Наших российских баранов только такими методами можно заставить заботиться о себе и окружающих", "И правильно, а то дураков с места не сдвинешь", "Они что, никто не привиты ни от кори, ни от полиомиелита? И от туберкулеза, прививку от которого делают сразу в роддоме? Лечить таких заболевших дебилов только за свой счет! Подумали бы хотя бы о своих родных".
Истории,Дмитрий Медведев,
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