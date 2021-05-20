"Живым не сдамся": россияне — об обязательной вакцинации

"Это не вакцинация, а 3-я фаза испытаний вакцины на людях!!", Я же не овца, прививаться", "Это диверсия против здорового населения", "Это мое здоровье, и опыты я не дам над собой ставить! Итак налоги за каждое движение плачу, теперь еще они будут решать, чем и от чего мне лечиться??? Это борзо!!", "Не знаю ни одной вакцины от ОРВИ с доказанной эффективностью. И думаю, что это в принципе невозможно, при такой изменчивости всех вирусов ОРВИ вызывающих. А тут еще и толком неиспытанная жижа, с кучей странных последствий", "Я категорически против. Живым я им не сдамся".
"Думаю, в ситуации пандемии это оправдано", "Мера непопулярная, но необходимая. Безбашенных много", "Отказался от прививки — лечись за свой счет", "Наших российских баранов только такими методами можно заставить заботиться о себе и окружающих", "И правильно, а то дураков с места не сдвинешь", "Они что, никто не привиты ни от кори, ни от полиомиелита? И от туберкулеза, прививку от которого делают сразу в роддоме? Лечить таких заболевших дебилов только за свой счет! Подумали бы хотя бы о своих родных".