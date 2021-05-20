ДНК-тест помог раскрыть убийство 35-летней давности

Благодаря ДНК-тесту спустя 35 лет удалось найти совершившего убийство многодетной британки насильника. Об этом сообщает Daily Star.

В конце сентября 1984 года 58-летняя мать 11 детей Мэри Маклафлин была задушена поясом от халата у себя дома. По обвинению в этом преступлении сразу же был задержан Грэм МакГилл. Однако из-за отсутствия улик мужчину пришлось отпустить.

До этого он уже был осужден за изнасилование в 1981 году, однако выпущен на свободу за хорошее поведение 21 сентября 1984 года. Вечером 26 сентября того же года он познакомился с Маклафлин в одном из пабов Глазго и вызвался проводить ее до дома, где напал на женщину, изнасиловал ее и задушил.

Получить улики против него удалось лишь в 2019 году, благодаря образцам ДНК, найденным на халате жертвы. И четвертого декабря 2019 года детектив Сюзанна Чоу арестовала МакГилла.

59-летнего мужчину приговорили к пожизненному сроку с правом на условно-досрочное освобождение через 14 лет.