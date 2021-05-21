За что Сталин казнил главного экстрасенса спецслужб

Оккультист, писатель и учёный Александр Барченко мало известен широкой общественности, хотя в своих теориях предугадал много открытий, впоследствии сделанных наукой. Занимаясь изучением паранормальных способностей человека он не мог остаться вне поля зрения агентов специального органа госбезопасности СССР – ОГПУ, которые сделали из него своего штатного телепата.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Судьбоносная встреча

Мечтавший о карьере врача, Александр Васильевич в 1904 году стал слушателем медицинского факультета Казанского университета, а спустя год перевёлся на аналогичное отделение Юрьевского университета. Именно здесь произошла его судьбоносная встреча с преподавателем юриспруденции Александром Кривцовым, в корне поменявшая его мировоззрение и течение жизни.

Профессор римского права поделился с Барченко эзотерическим учением французского мистика Сент-Ив де Альвейдра, утверждавшего, что в доисторическую эпоху на территории Тибета существовала высокотехнологичная цивилизация Рама, жители которой обладали сверхзнаниями во всех научных сферах и обладали выдающимися сверхспособностями. После загадочной гибели этой древнейшей культуры, спастись от уничтожения удалось лишь небольшой группе людей.

Одна часть из них обосновалась на заоблачных высотах Тибета в непознанной стране Шамбала, а другая ушла на Крайний Север – в Гиперборею.

Желание углубленно изучить эту тему, найти спрятавшихся от современных землян людей, способных общаться при помощи одних только мыслей, заставило его бросить в 1905 году учёбу и отправиться в путешествие по России, и даже в качестве матроса посетить мистическую Индию.

Первые работы

С 1911 года Барченко начал внедрять научные разработки в свои художественно-фантастические очерки, которые печатались в разных изданиях. В его произведениях излагалась теория, что зарождение жизни на планете Земля произошло под воздействием Солнца, мощные вихри и взрывы на котором могли не только изменять ориентацию стрелок магнитных приборов, зажигать Северное сияние, но и влиять на глобальные социальные явления и события.

Предугадав появление такого научного направления как гелиобиология, он обратился к описанию Красной планеты, где, по его мнению, существует жизнь, причём обитатели Марса ему представлялись куда более развитыми в интеллектуальном, психологическом и техническом отношении существами, нежели земляне.

Барченко был совершенно уверен в том, что вселенная наполнена тончайшим и невидимым эфиром, а в результате любой мозговой активности человека происходит излучение психофизической энергии или N-лучей, исследовав которые можно разгадать тайну передачи мысли на расстоянии.

ОГПУ

После революции 1917 года Александр Васильевич стал зарабатывать на хлеб лекциями по истории древнейшего естествознания. Эзотерическая информация, озвучиваемая им на судах Балфлота, в 1918 году заинтересовала не только матросов, но и чекистов, пригласивших Барченко на встречу в Петроградскую ЧК.

Однако вопреки пессимистическим ожиданиям мистика ему не стали «шить» дело, а сделали предложение о сотрудничестве. В обязанности учёного-оккультиста входило углубленное изучение психической энергии и телепатии, а также разработка приёмов чтения мыслей и гипноза, столь необходимых для влияния на сознание пролетарских масс и контрреволюционеров.

Экспедиция в Лапландию

Январь 1920 года ознаменовался для Барченко выступлением на научной конференции, проходившей в Петроградском Институте изучения мозга и психической деятельности, ректором которого был знаменитейший физиолог Владимир Бехтерев

Академик, занимавшийся схожей деятельностью, уговорил неординарного мистика на совместную работу. Александр Васильевич принял его предложение и стал создателем всеобщего учения о ритме, которое сам называл «синтетическим методом, основанным на древней науке».

В этом же году, по заданию Бехтерева Барченко отправился в двухгодичную экспедицию в русскую Лапландию для изучения странного заболевания местного населения, известного как «мерячение».

В ходе научных изысканий эзотерик выяснил, что поражавшая лопарей болезнь, которую врачи XIX называли «психической заразой», по сути, является коллективным гипнозом. Он наступает спонтанно и может длиться от пары часов до нескольких дней. В ходе этого загадочного действия все жители посёлка, словно по велению какой-то высшей силы, одновременно входили в транс, начинали повторять действия друг друга, кричать на непонятном языке, рвать на себе волосы, безудержно мотать головой, выполнять любые задания, предсказывать будущее и наносить себе страшные раны, не причинявшие им никого вреда.

С целью разгадки данного феномена Барченко отправился в экспедицию в сердце Кольского полуострова, в район традиционного проживания лопарей между Ловозерским погостом и Сейдозером.

Здесь участниками похода были обнаружены полузасыпанные траншеи, гигантские наскальные культовые изображения, удивительные менгиры и развалины доисторических религиозных центров. Эти открытия позволили учёному сделать вывод, что лопари – это и есть потомки той самой древней тибетской цивилизации, которые не только обладают первозданными паранормальными знаниями и способностями, но и являются прародителями белой расы.

Секретная лаборатория

Вернувшись из служебной командировки, Барченко в 1923 году организовал из своих единомышленников «Единое трудовое братство», куда помимо увлечённых оккультизмом деятелей культуры и науки вошёл глава спецотдела ОГПУ — Глеб Бокий.

Чтобы обеспечить условия для плодотворной работы учёного, в 1924 году стараниями спецслужб была организована секретная лаборатория нейроэнергетики. В целях конспирации её обустроили в здании Московского энергетического института, где Барченко числился научным сотрудником, исследовавшим лекарственные растения.

В кабинетах этого центра проводились опыты по исследованию биоэлектрических явлений в жизни клетки и организма, а также разрабатывались интересные методики по выявлению личностей, предрасположенных к криптографическому делу. Сюда же приглашались для обследования медиумы, знахари, гипнотизёры, ясновидцы и прочие индивиды, наделённые сверхъестественными способностями.

Печальный финал

Среди «постояльцев» секретной лаборатории несколько месяцев числился и лопырьский шаман Иван Данилов , умевший по фотографии определять, чем в данную минуту занимается изображённый на ней человек. Благодаря его экстраординарному таланту, Барченко вместе с Бокием стали обладателями компрометирующего материала на высших руководителей СССР.