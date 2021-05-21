Мошенники всё чаще «прикидываются» сотрудниками госструктур

Аналитик Kaspersky Who Calls Виталий Воробьев отметил, что особенно активны телефонные мошенники были в конце марта — начале апреля. В мае также уровень их активности остаётся довольно высоким.

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При этом сейчас чаще всего злоумышленники выдают себя за работников МВД , полиции, следователями, а также работниками Центрального банка , уходя таким образом от ставших уже привычными звонков «службы безопасности банка».

По словам Воробьёва, в апреле количество подобных звонков выросло в 4 раза по сравнению с периодом с декабря 2020 года по февраль 2021 года.

Для большей убедительности злоумышленники во время разговора используют разные термины, предупреждают об ответственности в случае отказа сотрудничать, стараются заставить человека как можно скорее принять решение.