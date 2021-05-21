Мошенники всё чаще «прикидываются» сотрудниками госструктур

Аналитик Kaspersky Who Calls Виталий Воробьев отметил, что особенно активны телефонные мошенники были в конце марта — начале апреля. В мае также уровень их активности остаётся довольно высоким.
Фото: Мир новостейМир новостей
При этом сейчас чаще всего злоумышленники выдают себя за работников МВД, полиции, следователями, а также работниками Центрального банка, уходя таким образом от ставших уже привычными звонков «службы безопасности банка».
По словам Воробьёва, в апреле количество подобных звонков выросло в 4 раза по сравнению с периодом с декабря 2020 года по февраль 2021 года.
Для большей убедительности злоумышленники во время разговора используют разные термины, предупреждают об ответственности в случае отказа сотрудничать, стараются заставить человека как можно скорее принять решение.
При этом нередко потенциальные жертвы начинают нервничать, что «идёт на пользу» мошенникам.