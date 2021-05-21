«Кровосток» с новым альбомом «Наука» 22 мая в «Главклубе»

Дебютировав в 2003 году по горячим следам нескольких более или менее нашумевших арт-проектов, столичная группа «Кровосток» стала откровением: ее «художественный гангста-рэп» с образцово непечатными текстами без промедления заработал музыкантам завидную – и немного скандальную – репутацию.