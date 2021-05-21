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«Кровосток» с новым альбомом «Наука» 22 мая в «Главклубе»

Партнерский материал
3 часа назад
Дебютировав в 2003 году по горячим следам нескольких более или менее нашумевших арт-проектов, столичная группа «Кровосток» стала откровением: ее «художественный гангста-рэп» с образцово непечатными текстами без промедления заработал музыкантам завидную – и немного скандальную – репутацию.
«Кровосток» с новым альбомом «Наука» 22 мая в «Главклубе»
Фото: Пресс-службаПресс-служба
Их «Река крови» стал одним из самых ярких дебютов нулевых и отправной точкой исправно обновляемой и горячо обсуждаемой дискографии. Седьмая номерная пластинка «Кровостока» носит название «Наука», включает уже состоявшиеся хиты «Дети» и «Зашел, вышел», а ее концертная презентация 22 мая украсит весеннюю программу московского «Главклуба». Не пропустите.
Больше информации на сайте: https://glavclub.com/krovostok
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