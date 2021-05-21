История первой операции по смене пола в СССР

5 апреля 1972 года в СССР впервые была проведена операция по смене пола. Первый раз в истории мировой медицины женщину превратили в мужчину, удалив матку и влагалище и создав половой член. Операцию провел советский хирург Виктор Калнберз. За поступок, противоречащий социалистическому строю, врач был наказан, и подобные операции запретили на 17 лет.

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Эта история началась в 1968 году. Тогда операций по смене пола в мире было проведено всего четыре, и все они закончились созданием гермафродитов. Например, женщина, ощущавшая себя мужчиной, получала половой член, но сохраняла женскую репродуктивную систему и могла забеременеть.

30-летняя Инна — женщина невероятной красоты, обладавшая поистине мужским инженерным складом ума. Ей прочили блестящую карьеру, а мужчины не могли отвести глаз от ее божественной фигуры. Однако в собственном теле Инна ощущала себя словно в тюрьме. Женщина пережила три попытки самоубийства из-за абсолютно безответной любви к женщине. После этого она решила обратиться за помощью к знаменитому биологу-экспериментатору профессору Демихову.

Демихов — основоположник мировой трансплантологии. В 1946 году Владимир Петрович впервые за всю историю мировой медицины успешно пересадил собаке второе сердце, а некоторое время спустя смог полностью заменить сердечно-легочный комплекс. Это стало мировой сенсацией, которую в СССР даже не заметили. Несмотря на сенсационные достижения, Владимир Петрович не имел права оперировать людей. Когда к нему обратилась Инна, он вынужден был отказать девушке.

Но Демихов решился подарить женщине новую надежду и устроил ей встречу с директором Рижского НИИ травматологии и ортопедии Виктором Калнберзом. Калнберз в то время действительно создавал новые фаллосы тем, кто их утратил после несчастного случая или ампутации.

Виктор Калнберз с телохранителем Фиделя Кастро , которому он вернул «мужское здоровье». Фото из личного архива.

Технически операция была возможна, и Калнберз это понимал. Однако удачная операция подразумевала полную смену пола, то есть удаление матки и влагалища. В СССР такое хирургическое вмешательство могло быть совершено только по медицинским показаниям. Инне назначили психиатрическую экспертизу. Тогда психиатры пришли к выводу, что гипноз и гормоны бессильны — если Инна не станет мужчиной соматически (телесно), она рано или поздно покончит жизнь самоубийством. В итоге операцию все же назначили.

В апреле 1972 года Инна наконец смогла взять мужское имя и носить мужские костюмы. Калнберз дал пациенту псевдоним Иннокентий, настоящее имя оставили в секрете. Теперь в больнице об Иннокентии говорили «он» или «пациент». Он часто ходил в больничный гараж, где завел дружбу с местными шоферами. С ними он курил, выпивал и вволю матерился, наслаждаясь этим мужским общением. Среди женщин Иннокентий имел большой успех, составив неплохую конкуренцию Озолиньшу.