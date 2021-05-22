Чувство вины и внедрение: как власть управляет массами

Многие люди даже не догадываются, какое существенное влияние оказывает на них правительство. И происходит это, как правило, совершенно незаметным образом – при помощи манипулирования сознанием.

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Какие методы массового управления людьми чаще всего практикует власть, читайте в нашем материале. Автором этих наблюдений является гениальный американский лингвист, публицист и философ Ноам Хомский

Отвлечение внимания

Отвлечение внимания – один из самых простых и эффективных способов управления массами, которым активно пользуется власть. Происходит это путем постоянного информационного насыщения общества малозначимыми сообщениями. Отвлекаясь на них, люди перестают акцентировать свое внимание на важных проблемах и решениях, принимаемых «сверху».

Возможно, вы замечали, как иногда СМИ пестрят заголовками о сомнительных достижениях науки, новостями из мира шоу-бизнеса, спорта, мистики и так далее, в то время пока в стране происходят вещи куда поважнее. Но «люди вверху» решили, что обсуждать их не стоит, поэтому дали информационным агентствам задание отвлечь читателей от проблем.

Воспитание чувства вины

Еще один эффективный метод манипуляции людьми – заставить их поверить в то, что они сами являются причиной своих бед, вызвать у них чувство вины, а может даже и ненависти к себе.

В итоге вместо того, чтобы выходить на протесты, высказывать свое негодование по поводу действий правительства и прочее, люди начинают заниматься самобичеванием, ведь считают, что их непонимание происходящего – результат ограниченного мышления.

Ожидание реакции

Иногда власти специально создают некую проблему и «подкидывают» ее людям. Цель – вызвать среди населения определенную реакцию, чтобы народ сам потребовал решения проблемы, которое, в свою очередь, было бы выгодно властям. Очень хитро!

К примеру, можно повысить уровень насилия в городе, чтобы граждане потребовали правительство скорее принять закон об ужесточении мер безопасности. Или искусственно создать экономический кризис, чтобы ради ликвидации его последствий люди даже готовы были бы пожертвовать собственным комфортом. Вы же в курсе, что кризисы не рождаются сами по себе?

Инфантилизация общества

Очень интересный инструмент манипуляции, который в сочетании с другими способами может сделать оратора практически всесильным. Суть его заключается в инфатилизации общества. Своими словами, жестами, подробными разъяснениями человек будто дает собеседнику понять: ты глуп и не способен на логическое мышление.

Примечательно, что чем сильнее нужно ввести общество в заблуждение, тем инфантильнее будет речь пропагандиста. Это происходит, потому что, когда к человеку обращаешься словно к ребенку, в его реакции, характерно для школьника, будет отсутствовать критическая оценка. А это очень удобно, если нужно преподнести информацию, которая вряд ли понравится народу.

Дебилизация граждан

Сюда же стоит добавить и дебилизацию граждан. Если инфантилизация происходит более-менее пассивно, то в данном случае власти используют конкретные действия и ограничения. К примеру, сдерживают доступ к образованию представителям низших слоев общества, в то время как «элита» в полной мере довольствуется качественным обучением.

Ведь не зря существуют школы и лицеи, в которые могут поступить только дети людей очень богатых и влиятельных. Скорее всего, даже если вы захотите отправить ребенка туда учиться и соберете нужную сумму, вам откажут. Обычно в подобные заведения поступают только «избранные», круг которых формируется где-то наверху.

Постепенное внедрение

Если нужно добиться внедрения какой-то крайне непопулярной меры, лучше всего делать это постепенно. Постепенное внедрение, как правило, проходит незамеченным для общества или вызывает минимум реакции.

К примеру, некоторые государства день за днем, год за годом практикуют внедрение приватизации, снижения зарплат, увеличения налогов, сокращения рабочих мест и прочих неприятных инноваций. Согласитесь, если бы это все навалилось на народ в один день, избежать массовых протестов, а может даже революции, было бы очень сложно.

Акцент на эмоции

Люди – очень эмоциональные существа. И ни для кого не секрет, что довольно часто в принятии решений они руководствуются именно эмоциями, а не разумом. Поэтому власти всячески используют эту «слабость», ловко управляя сознанием людей.

Вспомните, какие эмоции вы испытываете, когда читаете душераздирающие истории о бедных африканских детях, о последствия авиакатастроф, атаках террористов и других жутких событиях. В эти моменты вы не способны рационально обдумать причины произошедшего, так как вас переполняют различные чувства.

Отсрочка исполнения

Всегда легче продавить непопулярное решение, анонсируя его выполнение в будущем, желательно – в далеком будущем. Согласитесь, что «через два года повысятся цены на газ» звучит гораздо лучше, чем просто «цены на газ увеличатся».

Отсрочка исполнения дает людям иллюзию временного спокойствия, надежду на то, что «еще что-то изменится» и болезненное решение все-таки не примут. Кроме того, люди постепенно свыкнутся с мыслью о переменах и в конечном итоге воспримут их легче.

Мода на посредственность

При помощи СМИ власти убеждают нас, что быть глупыми, посредственными, немного странными, невоспитанными и пошлыми в современном мире очень модно. Каждый день мы видим в интернете новости о выходках знаменитостей, различных скандалах, колдовстве и магии.

Так власти лишают нас шанса расширить свое сознание, наполнив его чем-то полезным. Ведь когда мы станем умнее, мы начнем лучше понимать все происходящее вокруг, а это никому не нужно.

Понимание человеческой природы

Чтобы применять любую из этих методик в действие нужно хорошо знать природу человека, его сильные и слабые стороны, понимать, как работает его мозг и какое влияние оказывают эмоции. А кто знает это лучше, чем представители «элиты», получившие в свое распоряжение результаты десятков научных исследований из сфер психологии, биологии и нейробиологии.

Напомним, что простые обыватели ограничены в знаниях, так как власти умело практикуют «дебилизацию граждан». А вот сами они прекрасно понимают, как нужно управлять людьми и делают это постоянно.