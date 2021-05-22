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В чем истинный смысл популярной песни «Ла кукарача»

Даня Виттиг
55 минут назад
Все знают смешную песню «Ла Кукарача, Ла Кукарача...», но практически никто не в курсе о ее значении. "Рамблер" решил разгадать его.
В чем истинный смысл популярной песни «Ла кукарача»
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
«Кукарача» на испанском языке —это таракан, а в двадцатых годах среди чиновников и офицеров было модно носить усы, торчавшие в стороны. И чем представительнее и выше по должности был человек, тем длиннее и огромнее они были.
Поэтому мексиканцы обзывали чиновников «тараканами» и пели задорные песни, чтобы выразить свою политическую позицию. Кстати, белорусы видимо вдохновились мексиканскими традициями и дали прозвище "Таракан" Александру Лукашенко.
Когда Мексика обрела независимость и свободу от диктатуры, песенка настолько вошла в головы населению, что они и дальше продолжали высмеивать таким образом вышестоящее руководство. Не помогало даже сбривание усов.
Также существует повесть Нодара Думбадзе «Кукарача», которая рассказывает о молодом участковом инспекторе, которого называют Кукарачей из-за смуглого цвета кожи. Инспектор пытается вразумить местных пацанов-воришек, но найти общий язык не просто.
Потом он влюбляется в девушку, которая встречается с бандитом. Но после долгих сюжетных поворотов, злодей все-таки убивает доброго и отзывчивого инспектора. А историю читателю передает один из тех мальчишек-разбойников.
Истории,Нодар Думбадзе,
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