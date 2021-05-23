Можно ли пользоваться гаджетами во время грозы

Существует множество стереотипов о правилах поведения во время непогоды. В беседе с порталом «Доктор Питер»
со ссылкой на «МК»
профессор Эдуард Базелян рассказал, что можно и нельзя делать в грозу. По словам эксперта, газовая плита и электроприборы безопасны для использования в городе. А вот если вы живете в загородном доме, то следует отключить все от розетки. Базелян отмечает, что молния на расстоянии 200-300 метров электромагнитным полем может воздействовать так, что у вас сгорит или антенный усилитель, или сам телевизор.