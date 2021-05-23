Можно ли пользоваться гаджетами во время грозы

— делится ученый. Он добавляет, что безопасно пользоваться и транспортом во время грозы. Самолеты конструируют таким образом, чтобы они выдерживали удар молнии с самым большим током. Авиалайнеры не получают международный сертификат, если они не пройдут испытание током 200 тысяч ампер.