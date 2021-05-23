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Можно ли пользоваться гаджетами во время грозы

WMJ.ru
3 часа назад
Существует множество стереотипов о правилах поведения во время непогоды. В беседе с порталом «Доктор Питер» со ссылкой на «МК» профессор Эдуард Базелян рассказал, что можно и нельзя делать в грозу. По словам эксперта, газовая плита и электроприборы безопасны для использования в городе. А вот если вы живете в загородном доме, то следует отключить все от розетки. Базелян отмечает, что молния на расстоянии 200-300 метров электромагнитным полем может воздействовать так, что у вас сгорит или антенный усилитель, или сам телевизор.
Можно ли пользоваться гаджетами во время грозы
Фото: WMJ.ruWMJ.ru
По мнению эксперта, пользоваться телефоном в непогоду можно.
"Один раз я слышал по телевизору, что мобильник в грозу нужно отложить от себя на расстояние десять метров. Наверное, чтобы его украли. Ничего с сотовым телефоном делать не надо, никаких молний он не притягивает. И звукового удара вы не получите",
— делится ученый. Он добавляет, что безопасно пользоваться и транспортом во время грозы. Самолеты конструируют таким образом, чтобы они выдерживали удар молнии с самым большим током. Авиалайнеры не получают международный сертификат, если они не пройдут испытание током 200 тысяч ампер.
Базелян рассказывает, что если вы оказались в грозу в автобусе или машине, то не выбирайтесь наружу. Их металлическая оболочка создает защитный экран, называемый учеными «клеткой Фарадея».
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