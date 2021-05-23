Биткоин: кто придумал и зачем он нужен

За последние несколько лет вы наверняка часто слышали такое слово, как "криптовалюта". И многие до сих пор не знают, что это и зачем она нужна. Некоторые и вовсе думают, что это игрушечные деньги. Однако игрушечными их совсем нельзя назвать. На момент написания статьи курс одного Биткоина (самой известной криптовалюты) составляет 2 441 921 рублей. "Рамблер" расскажет простым языком об истории создания Биткоина, а также о том, кто, как и для чего им пользуется.

Автором Биткоина считается некий Сатоши Накамото, который создал протокол криптовалюты. В 2009 году он опубликовал статью о Биткоине, выложил реализацию клиента и запустил сеть Биткоин. За все это время было предпринято несколько попыток установить личность или группу людей, скрывающихся под именем Сатоши Накамото, однако до сих пор это сделать так никому и не удалось.

В 2009 году New Liberty Standart установил курс Биткоина: цена одной монеты составила примерно 0,000764 долларов. А уже к середине осени того же года его курс был на уровне 0,50 долларов. Далее обороты становились куда серьезнее. Ежедневно курс Биткоина то рос, то падал, и вот теперь он составляет около 32 861 долларов. Если вам кажутся такие цифры слишком большими, то это вовсе не так. Пик Биткоина был достигнут 13 марта 2021 года — 60 012 долларов. На этом моменте многие подумали о том, как было бы здорово приобрести эту криптовалюту еще в 2009 году. И вы будете безусловно правы.

Теперь разберемся, как же заработать криптовалюту. Все очень просто — обменять на бирже или в обменнике электронных валют, или же "намайнить" (добыть) самостоятельно. Майнинг — это добыча новых биткоинов. Однако главная его цель — обеспечение инфраструктуры и безопасности биткоина, так как на майнерах и держится вся сеть. Чтобы им стать необходимо обзавестись компьютером с мощной видеокартой, а лучше сразу несколькими. Так называемые "фермы" работают круглые сутки, производя сложные расчеты, за которые их владельцам и начисляют электронные деньги. Таким способом добычи криптовалюты может заняться любой желающий, однако доход совсем не скоро покроет расходы.

Можно ли что-то купить на криптовалюту? С первого января 2021 года, согласно закону "О финансовых цифровых активах", принимать криптовалюту за товары, работы и услуги запрещается. Однако покупать что-то закон не запрещает. Например, если гражданин России оплачивает криптовалютой какой-либо товар или услугу в США, то эта сделка будет считать легальной, поскольку там цифровые активы не запрещены в качестве платежного средства. Однако в законе "О финансовых цифровых активах" наказание за правонарушение еще не предусмотрены. Соответствующие законопроекты только разрабатываются.

Платеж между сторонами происходит без посредников. Также стоит отметить, что нет механизма отмены подтвержденной операции, даже если платеж был отправлен на ошибочный или несуществующий адрес. Средства никто не может заблокировать, за исключением владельца закрытого ключа или лица, которому он стал известен.

У криптовалюты есть и другие минусы. Например, утеря пароля от кошелька или нашествие вирусов может лишить владельца всех денег. Также транзакции длятся довольно долго, и многие переводы не проходят. К тому же за это время, пока будет осуществляться перевод, курс Биткоина может сильно упасть, так как он до сих пор не стабилен.