«Американцы считают, что знают все и обо всем»

Оказавшись в другой стране, можно узнать себя получше и выйти на новый уровень. Или, наоборот, понять, что нет места лучше дома. Как самостоятельно перебраться в другую страну, подружиться с новым городом, создать свое комьюнити и стать своим среди чужих? В рамках цикла материалов о россиянах за границей своим опытом переезда делится Надя Охунова, сооснователь диджитал-агентства k917.studio, которая уже три года живет в Нью-Йорке.

Желание пожить в другой стране появилось у меня в 2017 году. К тому моменту многие мои близкие друзья переехали в разные страны и, казалось, неплохо себя чувствовали. В Москве меня особо ничего не держало — честно говоря, здесь я никогда не чувствовала себя на своем месте.

Тогда я уже четыре года работала в маркетинговом агентстве, мы проводили городские марафоны, фестивали и архитектурные воркшопы — много всего интересного, но я порядком подустала: не понимала, чем хочу заниматься дальше. Хотелось развития, выйти на новый уровень и делать классные международные проекты.

Я стала копать в сторону образовательных программ за рубежом, но было две проблемы. Цены на магистратуру тогда казались неподъемными. Плюс, если это Европа, то нужно знать язык той страны, в которой хочешь жить. А я говорила только на английском.

В общем, я уже стала склоняться к варианту взять проекты на фриланс и перезимовать где-то в Азии — меньше заморочек, и дорожка уже протоптана дауншифтерами. Но так сложилось, что мне одобрили туристическую визу в США.

Сразу стало понятно, что надо ехать в Нью-Йорк — центр мира и точку сбора самых интересных людей. Там я никого особо не знала: у меня была парочка знакомых, друзья друзей и классное предвкушение какого-то нового этапа в жизни. Этого было достаточно.

New York or Nowhere

В первый свой приезд я пробыла в Нью-Йорке несколько месяцев по туристической визе. Первым делом купила огромный кусок пиццы за два доллара и съела его на ходу, чтобы, так сказать, попробовать город на вкус. Дальше, конечно же, пошла на Таймс-сквер. Потом этот район я всегда обходила стороной — это просто муравейник из туристов, бездомных и сумасшедших.

Мои ожидания от острова были ближе к сериалу «Секс в большом городе», чем к реальности. Мне казалось, это сплошные небоскребы, желтые такси и вечеринки на крышах. А на деле — крысы в метро, мешки мусора вдоль дороги, бездомные в спальниках прямо на улицах и гадкий запах.

Каждый район здесь — это отдельный город. В Верхнем Ист-Сайде — роскошные дома и стильные престарелые парочки, Средний Манхэттен кишит туристами и слепит билбордами, есть Сохо с его индустриальными лофтами, где теперь модные магазины, Финансовый округ с Уолл-стрит, теми самыми небоскребами и «белыми воротничками», Челси c множеством галерей и Чайна-таун с продуктовыми лавками вдоль узких улочек, где можно найти все — от куры гриль до непонятных китайских сушеных грибов. А Бруклин — вообще другой мир через мост: хипстеры, модные кафешки, винтажные магазины.

Местоположение у города идеальное: час на север — и ты в горах; час на юг — океан. Если заскучаешь по родине, можно поехать на Брайтон-Бич, поесть пельменей и в магазине «Ташкент» закупиться гречкой, пивом «Балтика», сушеными кальмарами и орешками со сгущенкой.

@ahu_nova

Я, конечно, поездила по другим штатам, но, как здесь говорят, New York or Nowhere («либо в Нью-Йорке, либо нигде»). Калифорния показалась мне слишком расслабленной деревней, а в других штатах сложно интегрироваться, и иностранцу делать особо нечего.

Обойдя все музеи и проведя много ужинов в одиночестве, я поняла, что даже самый классный город не имеет смысла без друзей. Место формируют люди, поэтому я начала активно искать своих. Я написала всем друзьям, у кого были приятели в Нью-Йорке. Меня стали знакомить в соцсетях, почти каждый вечер я встречалась с кем-то новым. А дальше все как по цепочке: ты знакомишься с одним человеком, он тебя — еще с тремя. Помню, за пару месяцев у меня было плюс 200 контактов в Facebook. Так очень быстро у меня сформировался теплый круг друзей.

Хочу сказать, что современное русское комьюнити здесь очень поддерживающее, все друг другу помогают. Наверное, потому что сами проходили через что-то такое и знают, как это непросто. Люди уже не бегут сюда от плохой жизни, а скорее наоборот — едут в Нью-Йорк, когда хотят развития в карьере. Это другой уровень сознания. Вообще в Нью-Йорке легко познакомиться с кем угодно, все открыты к новому общению. Американцы, например, могут видеть тебя первый раз в жизни и сразу пригласить на вечеринку по поводу дня рождения.

В общем, в Нью-Йорке я первый раз почувствовала себя на своем месте. Люди улыбаются тебе на улицах и делают комплименты. Сюда съезжаются самые талантливые персонажи со всего мира в погоне за успехом. И многие получают то, что хотят.

Я слышала самые разные истории: от бедного студента, который ночевал на улицах, а потом открыл свой фэшн-бренд, до продавщицы в магазине, которую взяли на работу в ООН . Плюс я познакомилась с современными художниками, музыкантами, предпринимателями, которые запускают стартапы, известные на весь мир. Меня привлекал этот «успешный успех» и общее ощущение того, что все получится. Очень захотелось здесь жить, быть такой же, как они. Оставалось только придумать план.

Трудности перевода

Эмиграция — не туризм, это надо понимать еще на том берегу. У меня не было четкого плана — скорее, это было похоже на пробную версию жизни в другой стране. В любом случае каждый человек проходит несколько стадий адаптации в новой культуре. Говорят, они могут длиться всю жизнь.

Я сразу ощутила языковой барьер и разницу менталитетов. Иногда я банально не могла объясниться в ресторане, что хочу заказать. До переезда мне казалось, что я свободно говорю по-английски. Но в Америке столько разных акцентов, плюс сленг, что я улавливала только 60 процентов информации, остальное приходилось додумывать.

@ahu_nova

Могу сказать, что моя личность на русском сильно отличалась от американской версии. Здесь я больше молчала и слушала, чем участвовала в диалоге. Помню, пришла на ужин к знакомым американцам, где они играли в настольные игры. Из развлечения это превратилось для меня в жуткий стресс, потому что приходилось забивать в переводчик, что значит то или иное слово.

В Америке очень развита культура small talk — это когда вы непринужденно болтаете о погоде, работе и так далее. Так вот, первое время дальше этих разговоров у меня не доходило, поэтому не очень получалось подружиться с американцами. В целом подход к дружбе и отношениям здесь отличается от понимания их нашей «широкой душой». Люди неохотно делятся личными переживаниями, долго сближаются.

Американцы считают, что знают все и обо всем, и у каждого должно быть свое мнение по любому вопросу: от жизнедеятельности пчел до проблем геополитики. Например, сейчас, во время ковида, в метро висят плакаты «Маска — как личное мнение — должно быть у каждого». Конечно, первое время я тупила, потому что в некоторых вопросах не разбиралась и не знала, что ответить. Но это, скорее, точка роста и возможность узнать много нового. Поэтому пришлось быстро понять их политическую и экономическую систему, чтобы поддерживать разговоры на вечеринках.

А еще здесь все очень заняты своей карьерой и оценивают тебя в первую очередь по работе. Первый вопрос при встрече: «Чем ты занимаешься?» Встречу на кофе надо планировать за неделю, чтобы у всех сошлось расписание. От этого я тоже страдала, потому что у меня тогда было много свободного времени, и я чувствовала себя так, будто все вокруг в теме, а я нет.

Что касается быта, то тут тоже не без сюрпризов. Например, квартиры в основном без стиральных машин, приходится идти в районную прачечную и тратить половину выходного дня, чтобы просто постирать и высушить вещи.

Метро работает круглосуточно, но с большими интервалами. Если не успеть на поезд, придется ждать 15-20 минут. Плюс ко всему можно сесть на одной ветке и неожиданно приехать на другую. В общем, я регулярно уезжала не в ту сторону и тратила в два раза больше времени, чтобы куда-то добраться. Но это даже с местными происходит. Или, например, по выходным некоторые станции закрыты — это нигде не указано, и привычный путь опять же удваивается.

Первое время по незнанию я ходила в дорогие продуктовые магазины (типа Whole Foods) и все время расстраивалась из-за чека на кассе. Потом я узнала про сеть продуктовых, где те же овощи и фрукты стоят по два доллара (150 рублей) за килограмм.

@ahu_nova

Бьюти-индустрия вообще в упадке — чтобы сделать приличный маникюр не за космические деньги, нужно провести целое исследование. Поэтому многие пользуются услугами русских и едут на Брайтон около часа в одну сторону. Сейчас, кстати, стало больше открываться русских салонов на Манхэттене, что радует.

Американки в принципе не особо заморачиваются с укладками, маникюром и прочим — они не красятся, ходят в леггинсах для йоги и кроссовках. Потом и сам расслабляешься: можно гулять по городу в пижаме, и никто на тебя косо не посмотрит. А скорее, наоборот, — сделают комплимент. Здесь много сумасшедших, поэтому удивить кого-то сложно. Полная свобода самовыражения.

Цена удовольствия

Нью-Йорк — дорогой город, но если знать, как экономить, здесь можно прожить и без больших денег. Основной бюджет уходит на жилье: цена за съемную комнату на Манхэттене в квартире с соседями стартует от 800-1000 долларов в месяц (60-75 тысяч рублей), а студия без соседей будет стоить от двух тысяч (150 тысяч рублей). Причем речь идет о скромной берлоге в дальнем районе или о квартирке метр на метр ближе к центру. Правда, в пандемию цены сильно упали, потому что многие уехали из города.

Вообще, чтобы снять тут жилье, всегда требуют документ, подтверждающий легальный статус, разрешение на работу, твою кредитную историю, справки о доходах и кучу других документов. Плюс ты должен подписать договор на аренду на год или больше и заплатить три суммы вперед. Но есть группа в Facebook — Gypsy Housing (что-то типа нашей Flats for friends), где люди ищут себе жильцов. Еще вариант — Airbnb.

Первое время я жила по друзьям: иногда кто-то уезжал в путешествие или надо было посидеть с кошкой. Короче, спартанские условия, но это тот опыт, который нужно пройти. Зато пожила в разных районах и нашла свой любимый — Уильямсбург в Бруклине.

Проезд на метро на месяц стоит 127 долларов (9,4 тысячи рублей). Знаменитые желтые такси дико дорогие, так как работают по счетчику и берут налог. Зато полно других сервисов типа Via, Lyft, Uber Pool, где ты делишь поездку по маршруту с другими людьми и в итоге можешь за 10 долларов (740 рублей) проехать через весь город. Сейчас, на время пандемии, совместные поездки прикрыли, поэтому такой же путь обойдется втрое дороже.

Скромный ужин из одного блюда в ресторане с бокалом вина — минимум 50 долларов (3,7 тысячи рублей). Плюс налог, плюс чаевые — это обязательная программа. В магазине мой минимальный набор продуктов (хлеб, яйца, помидоры, авокадо, пучок зелени и бананы) тоже выходит на 50-60 долларов (около четырех тысяч рублей). Поэтому лучше сразу перестать считать все в рублях — меньше стресса.

@ahu_nova

До пандемии в Нью-Йорке было по сотне мероприятий в день. Я часто ходила на лекции, воркшопы, встречи для стартапов, профессиональные митапы, открытия галерей: там всегда были бесплатные закуски и вино. Это такой дополнительный бонус к знаниям и полезным знакомствам.

Еще есть много прикольных стартапов в сфере еды. Например, сеть кафе Sweetgreen — это салаты и всякие боулы за 15 долларов (около тысячи рублей), которые ты сам собираешь из овощей, риса, рыбы и прочего. Или приложение TooGoodToGo, когда рестораны и пекарни в конце дня распродают оставшуюся еду за пару долларов (150 рублей). Музеи и галереи часто проводят бесплатные дни.

Бесплатной медицины нет, только по страховке от 500 долларов (37 тысяч рублей). Обычно страховку предоставляет работа, но и она не все покрывает. Кроме шуток, многие живут без страховки и лечатся на родине. Если попасть в больницу, можно получить счет на десятки тысяч долларов. Выход — не болеть! У меня, например, откололся зуб, я обзвонила разные клиники и выяснила, что поставить пломбу выйдет от двух тысяч долларов (150 тысяч рублей). В итоге я нашла русского стоматолога с частной практикой, где ты платишь 125 долларов (девять тысяч рублей) в месяц по подписке, куда входит несколько процедур.

Суммируя, могу сказать, что скромный месячный бюджет на жизнь в Нью-Йорке стартует от двух тысяч долларов (150 тысяч рублей), комфортнее — от 3500-5000 долларов после вычета налогов (260-370 тысяч рублей). Когда я не платила за жилье и оставалась у друзей, я жила примерно на 1000-1500 долларов (75-110 тысяч рублей) в месяц. В идеале, конечно, зарабатывать семь-десять тысяч долларов (520-740 тысяч рублей). Но вообще — чем больше, тем лучше. Все не так страшно, потому что зарплаты здесь такие же высокие, как и уровень жизни. И по факту получается плюс-минус как в Москве. Если найти хорошую работу, то получаешь все гарантии, медицинскую страховку и другие бонусы.

Как найти работу?

Получить легальный статус в стране с возможностью работать — это боль каждого эмигранта. Повезло, если тебя перевели в американскую компанию и оформили все документы. Или ты учишься в вузе, и тебе дают год разрешения на работу. Это если переезжать «по науке».

В моем случае это был добровольный выбор, никто меня здесь не ждал. Я сама решила здесь жить и попробовать найти работодателя, который поможет мне с рабочей визой.

У меня уже были примеры друзей, которые оставили успешный бизнес в Москве, где у них были свои компании. А в Нью-Йорке им приходилось довольствоваться позицией менеджера. Но все они довольно быстро получили повышение. Это меня сильно мотивировало. Единственный момент — меня смущал мой уровень языка именно для работы. Потому что общаться с американцами на тусовках и работать с ними — это две большие разницы.

Я хотела остаться в своей профессиональной индустрии и стала искать работу в маркетинге. У меня уже были хорошие кейсы и опыт на родине, в этой сфере я разбиралась. Я рассказала всем друзьям, что ищу работу, чтобы они имели меня в виду. Создала профиль на LinkedIn и писала в компании, но получала много отказов. Всех смущало отсутствие у меня рабочей визы, и мало кто хотел с ней заморачиваться. Для компании это не сильно сложный процесс, но опять же — финансовые затраты и бюрократия. Проще нанять американца, чем делать ставки на специалиста вроде меня, к тому же без испытательного срока.

@ahu_nova

Но как я уже говорила, в Нью-Йорке все возможно, если не сдаваться. Моя подруга уходила с работы и порекомендовала своему боссу меня. Это было развивающееся маркетинговое агентство, им требовался специалист по SMM. Перед интервью я заучила свою речь наизусть, и оно прошло удачно.

Дальше мы договорились, что они помогут мне с рабочей визой, если я сама ее оплачу и займусь всеми вопросами. Такая виза называется H1B и стоит в районе 500 долларов. По ней ты связываешь себя с работодателем на три года, при этом он может разорвать контракт в любой момент. Мне нужно было вернуться обратно в Москву, чтобы подготовить там все документы. Гарантий не было, но кто не рискует

Туда и обратно

Потом что-то пошло не так. До подачи документов на рабочую визу оставался месяц, адвокат не сильно верил в успех, так как компания была небольшая. К тому же по переписке с работодателем стало понятно, что мы не сработаемся. Короче, план провалился.

Я, конечно, сильно расстроилась и на пару месяцев впала в депрессию. Оставаться в Москве совсем не хотелось, жизнь в Нью-Йорке нравилась мне куда больше. Я стала искать любые возможные варианты и взяла консультации у трех иммиграционных адвокатов в Америке. В итоге я узнала про «визу талантов» О1: по ней переезжают многие дизайнеры, фотографы, журналисты, предприниматели и всякие нобелевские лауреаты. Надо только подготовить кейс на 200 страниц и доказать, что у себя на родине я — выдающийся специалист.

Мне надо было серьезно поработать над своим кейсом, поэтому я решила непременно и быстро добиться успеха. В итоге я провела в Москве около года. За это время мы с подругой открыли свое диджитал-агентство, чтобы быть независимыми и работать, где хотим. Конечно, я преследовала свою цель — вернуться в Нью-Йорк. Все закрутилось, мы собрали команду, сняли офис на Artplay, наладили процессы в компании, я почувствовала себя финансово более стабильно.

Помню, даже была на иммерсивном спектакле, где ты заходишь в «исповедальню», задаешь любой вопрос, а тебе отвечают три разных человека одновременно. Я спросила у них: «Возвращаться мне в Нью-Йорк или нет?»... Общими усилиями я решила, что если не сейчас, то никогда. Лучше попробовать и сделать все, что в твоих силах, чем потом жалеть. Ведь уже почти получилось один раз.

К тому же теперь благодаря бизнесу я уже могла обеспечить себе жизнь в Нью-Йорке: снять жилье и быть уверенной в том, что без денег не останусь. Сбор документов для визы затягивался, а ждать я уже не могла. Поэтому нашла обучающую программу по бизнес-менеджменту в Нью-Йорке на год и получила студенческую визу. Решила, что заодно прокачаю свой бизнес-английский и получу дополнительное время для оформления рабочей визы, которое смогу провести в городе моей мечты. Отвезла все вещи со съемной квартиры в Москве к маме на дачу, устроила прощальную вечеринку и улетела отмечать 2019 год уже в Нью-Йорк.

@ahu_nova

Как только приземлилась, то сразу поняла, что сделала правильный выбор. Я почувствовала себя дома — каждая улочка была знакома, любимые места и друзья, ощущение исполнившейся мечты.

Оглядываясь назад, могу сказать, что это был непростой путь. Пришлось проявить изобретательность, много работать и постоянно решать новые задачи: где и на что жить, как переехать, как найти друзей, работу и свое место в чужой стране. Но все это того стоило! Выход из зоны комфорта — это точка роста, возможность узнать, кто ты и на что способен.

Советы тем, кто хочет переехать в другую страну

Нужно продумать план заранее, выбрать, где хочется жить и, самое главное, чем заниматься. Хорошие причины для переезда — это учеба, стажировка, работа, отношения. Но эти вопросы надо изучить на берегу и начать заводить полезные контакты еще на родине. Стоит подкопить денег и подумать, какие проекты можете взять на фриланс.

Необходимо заранее прояснить все вопросы с документами. Следует пообщаться с несколькими иммиграционными адвокатами и не стесняться просить советов у людей, кто уже проделал этот путь.

Чем скорее удастся сформировать круг общения на новом месте, тем лучше. Полезно узнать, не живет ли там кто-то из друзей или знакомых, и поддерживать с ними связь, чтобы иметь какую-то базу после переезда.