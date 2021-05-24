Эксперты раскрыли новые уловки телефонных мошенников

"Это может быть московский городской номер или номер того региона, где представлен банк. Такой телефон отличается на одну цифру или цифры все те, но их меняют местами. Это делается, чтобы визуально человеку показалось, что звонит ему оригинальная организация".
"Некоторое время назад правительство вместе с ЦБ обеспечило защиту именно оригинальных банковских номеров. Они собрали со всех официальных колл-центров их номера и обеспечили им защиту. Поэтому мошенникам и пришлось пойти по пути выбора близких, а не оригинальных номеров".