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Эксперты раскрыли новые уловки телефонных мошенников

Мира Маркина
53 минуты назад
Мошенники предпочитают звонить россиянам с определенных номеров, чтобы усилить "визуальный обман". Подробнее об этом в интервью радио Sputnik рассказал начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.
Эксперты раскрыли новые уловки телефонных мошенников
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Чтобы еще до начала разговора вызвать доверие у потенциальной жертвы, мошенники используют номера, которые очень похожи на те, что принадлежат реальными учреждениям, в частности, банковским колл-центрам:
"Это может быть московский городской номер или номер того региона, где представлен банк. Такой телефон отличается на одну цифру или цифры все те, но их меняют местами. Это делается, чтобы визуально человеку показалось, что звонит ему оригинальная организация".
Эксперт подчеркнул, что "присвоить" себе настоящий номер банковского колл-центра невозможно:
"Некоторое время назад правительство вместе с ЦБ обеспечило защиту именно оригинальных банковских номеров. Они собрали со всех официальных колл-центров их номера и обеспечили им защиту. Поэтому мошенникам и пришлось пойти по пути выбора близких, а не оригинальных номеров".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что россиян предостерегли от новых уловок телефонных мошенников.
Истории,Алексей Сизов,Центральный банк России,ИА Sputnik,
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