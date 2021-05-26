Череда неудач привела мужчину к богатству

38-летний Кертис Фуллер (Curtis Fuller) рассказал, что сначала сломался его грузовик, а спустя два дня — автомобиль его жены. После этого мужчина решил попытать удачу, рассудив, что хоть с чем-то ему должно повезти. Он зашел в магазин и купил билет моментальной лотереи.