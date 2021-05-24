Что происходило в самом засекреченном городе СССР

О существовании города под названием Аральск-7 большинство советских людей не догадывались до начала 1990-х годов. Этот населенный пункт был строго засекречен и попасть на его территорию чужаки просто не могли. Чем же занимались в этом “секретном городе” и почему так долго о нем не говорили, читайте в материале “Рамблера”.

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Город Кантубек (официальное название Аральска-7) был расположен на острове Возрождения и проектировался как типичный закрытый город, проект которого был создан еще до Второй мировой войны. Проживали здесь 1,5 тысячи человек, большей частью - ученые. Среди остальных жителей - сотрудники, обеспечивающие жизнедеятельность города, а также их семьи и семьи ученых. Охраняло населенный пункт около 800 военных.

По какой же причине Аральск-7 оказался закрытым и настолько сильно охраняемым? Все дело в том, что в городе располагались лаборатории по разработке и изучению биологического оружия, а также полигон для его испытаний. Помимо этого в Аральске-7 был построен единственный в Советском Союзе аэропорт с четырьмя взлетно-посадочными полосами. Предполагалось, что в случае войны здесь смогут садиться самолеты любых видов.

Кроме разработки биологического оружия, в Аральске-7 создавались и средства противодействия ему, а также ученые исследовали всевозможные болезни, инфекции и вирусы.