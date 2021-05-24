Непристойные традиции старины

Мы почему-то считаем, что до сексуальной революции 1960 х секс считался чем-то непристойным и те, кто им интересовался не для продолжения рода, автоматически становились распутниками и всячески порицались. Но это не так – интерес к сексуальной жизни существовал во все времена у всех народов и об этом говорят народные традиции старины, которые могут заставить покраснеть даже искушенного современного человека.

Ночной японский гость

Старинный японский обычай с режущим наш слух названием «ёбаи» появился примерно во второй половине 16 столетия. Парень мог ночью пробраться в комнату понравившейся ему незамужней девицы и предложить ей вступить в половую связь. Это было своеобразное сватовство, которое могло, при достижении «консенсуса», перейти в продолжительные отношения и даже в официальный брак.

Девушка могла как согласиться, так и отказаться от предложения. В случае неудачи ночной гость должен был также тихо покинуть чужой дом тем же путем, через который проник в него. Да, один нюанс – чтобы сам объект вожделения и ее родители не спутали жениха с вором и случайно не рубанули мечом, на «ёбаи» парни отправлялись совершенно голыми. Это красноречиво говорило о намерениях ночного визитера и предоставляло ему очень нужное иногда алиби.

Сами родители девушек относились к традиции положительно и даже специально оставляли двери в дом незапертыми, а собак на привязи. «Ёбаи» был отличным способом найти девушке жениха и выдать ее замуж. Целомудрие никогда не ценили в японском обществе, поэтому девушка на выданье могла переспать с несколькими ночными гостями, прежде чем выйдет замуж. Обычай исчез только в начале 20 века, когда Япония взяла ориентир на Европу и в стране вошли в моду пуританские ценности.

Публичная экспертиза потенции

В христианской Европе в Средние века развод был очень хлопотной процедурой и для него один или оба супруга должны были представить серьезные основания. Единственным «железным» способом развестись при этом была супружеская несостоятельность мужа или жены. Женщину можно было оставить, если она оказывалась бесплодной, а мужчину – если у него были нарушения потенции.

Но словам в таком серьезном деле не особо верили, так как жена могла наговаривать на опостылевшего супруга, а тот, в свою очередь, всячески отрицать свою мужскую слабость. Поэтому примерно с 14 века начали проводить особые процессы с проверкой потенции, в присутствии авторитетной комиссии. В состав «жюри» входили судьи, лекари и, нередко, просто праздные зеваки в качестве независимых наблюдателей.

Мужской орган супруга осматривали и если визуальных дефектов не было обнаружено, пару отправляли на установленное тут же в помещении суда ложе, где им предстояло заняться публичным сексом. На все про все давалось не более двух часов и если за это время взволнованный присутствием «болельщиков» и судей в мантиях супруг не мог совершить любовный акт, его публично объявляли импотентом, а брак расторгали. Стоит добавить, что секс в Средневековье – это всегда было непросто.

Подобные экспертизы вскоре стали настолько популярными, что в 15–16 веке на них продавали билеты, как в кино, а аристократы являлись десятками на такие судилища, ради развлечения. Напомним, что до появления первых порнофильмов оставалось несколько столетий, а проявление интереса к половой жизни в других условиях в католических и протестантских странах могло быть неверно истолковано церковью.

Хлеб-моллюск

Жители Британских островов, которых мы привыкли считать чопорными и деликатными, в Средние века проявляли неожиданную терпимость к эротическим играм и традициям. В 16 веке в Англии появилась мода на так называемый cockle-bread или «хлеб-моллюск». Под моллюском в этом случае подразумевалась женская вагина, так как хлебобулочному изделию старались придавать именно такую форму.

есто для такого хлеба женщинам следовало замешивать при помощи ягодиц, исполняя при этом своеобразный средневековый тверк. Такой хлеб-моллюск, преподнесенный мужчине, был своеобразным приглашением в постель и этот символ любой английский парень понимал без лишних слов. Считалось, что кроме всего прочего, эта выпечка обладала свойствами афродизиака, превращая мужчину в постели в ненасытного самца.

Эта старинная традиция прочно вошла в английскую культуру и упоминания о ней можно найти у таких классиков, как Джордж Пил и Ричард Брум. Отголоски ее сохранились до сих пор, правда, в совершенно безобидном и лишенном какого-либо сексуального подтекста форме. В конце 19 века появился детский танец и считалочка с названием Cockle-bread, которые популярны у английских малышей и сейчас.

Визитки для свиданий

Уже ко второй половине 19 века обычай дарить любимым хлеб-моллюск стали считать старомодным и простонародным. Городская молодежь начала использовать другие способы выражения симпатии и в моду вошли особые визитные карточки или, если хотите, пригласительные. Недвусмысленная типографская продукция появилась в Англии, но быстро распространилась по всей Европе, попав, в том числе, и в Россию.

Владельцы типографий зарабатывали неплохие деньги, проявляя фантазию и придумывая оригинальный дизайн и необычные тексты для этой специфической продукции. Карточки были хороши тем, что их могли использовать как парни, так и девушки. Кусочек картона с текстом и, иногда, изображениями, парни вручали девушкам во время бала или другого мероприятия, спрашивая разрешение провожать их домой, с надеждой «на продолжение».