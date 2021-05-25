За что в разных странах приговаривают к смертной казни

Высшая мера наказания практиковалась в мире еще с древних времен. Раньше это было распространено на всех континентах и во многих странах. Сейчас высшая мера наказания используется не так часто и за особо тяжкие преступления, но все еще практикуется даже в развитых государствах. "Рамблер" рассказывает, за что в разных странах могут приговорить к высшей мере наказания.

Фото: Кадр из фильма "Зеленая миля" Кадр из фильма "Зеленая миля"

В России на этот вид наказания действует мораторий, но это регулируется 59 статьей УК РФ. Один из пунктов в нем гласит, что высшая мера наказания может быть заменена на пожизненное лишение свободы или заключение сроком до 25 лет. Это наказание нельзя применять, согласно Венской конвенции, но в нем есть исключение в виде положения о том, что его можно реализовывать "за действия, совершенные во время войны или при неизбежной угрозе войны".

Во многих странах такие приговоры выносятся, но не исполняются. Их заменяют другими наказаниями или заключенных оставляют сидеть в камерах. Однако в мире все еще остались страны, где высшая мера наказания приводится в исполнение.

Китай

Не секрет, что в КНР все очень строго с законами. Несмотря на то, что страна закрытая, миру известно о приговоренных к высшей мере наказания. Эта страна является лидером по количеству подобных вынесенных и приведенных в исполнение приговоров. точное число людей, попавших под этот вид наказания, неизвестно и эта цифра является государственной тайной.

Известно, что список преступлений, за который приговаривают к высшей мере наказания, довольно большой. К ним относится взяточничество, расхищение государственного имущества, производство и реализация поддельных медикаментов, шпионаж, госизмена, сепаратизм и другое.

Иран

Второй страной по количеству приговоренных к высшей мере наказания считается Иран. Примечательно, что там это может применяться к несовершеннолетним — мальчикам старше 15 лет и девочкам старше 9 лет.

В Иране высшую меру наказания назначают не только за тяжкие преступления. Например, ее можно получить за богохульство, «ведение войны против Бога», «осквернение земли» и заговор с целью свержения исламского режима.

Саудовская Аравия

В этой стране высшая мера наказания происходит согласно законам шариата. Приведение приговора в действие происходит публично. Согласно законам, преступник может откупиться и заплатить компенсацию за совершенное преступление, если оно было совершено непредумышленно. Если преступление было умышленным, то право решать дается людям, которым был нанесен урон. Они могут согласиться на компенсацию, а могут требовать возмездия.

Тяжкими преступлениями в Саудовской Аравии считаются: гомосексуализм, религиозное отступничество, колдовство, богохульство, атеизм, угон самолета и названная контрабанда запрещенных веществ.

США

Высшая мера наказания практикуется в 28 штатах США. Она используется только в тех случаях, если человек отнимает жизнь у другого. Примечательно, что в американской культуре осужденный имеет право на последний ужин из блюд, приготовленных по его желанию, но с ограничениями. Также приговоренные к этому наказанию имеют законное последнее слово.

При исполнении приговора также могут присутствовать свидетели. Традиционно, это адвокат и священник, родственники осужденного и погибших.

Белоруссия

Эта страна — единственная в Европе и на постсоветском пространстве, которая оставила за собой право исполнять приговоры к высшей мере наказания. Отмечается, что с 2000 года количество приговоренных к этому типу наказания уменьшилось, но Белоруссию за это все еще критикуют страны ЕС и ПАСЕ.