Правда ли, что внезапно разбуженный лунатик может впасть в кому

Сомнамбулизм (или лунатизм) – это расстройство парасомнического спектра, при котором люди совершают какие-либо действия, пребывая в состоянии сна. Чаще всего лунатизм проявляется у детей в возрасте 3-8 лет, однако порой с ним сталкиваются и взрослые. Подробнее об этом состоянии и о главном мифе, связанном с ним – в материале "Рамблера".

Лунатики могут вставать с постели, ходить по комнате, есть, переставлять мебель и даже садиться за руль. Профессор Мэтью Уокер из клиники патологий сна – подразделения больницы при Лондонском университетском колледже – в интервью с BBC рассказывал о своем пациенте, страдающем сомнамбулизмом, который вышел из дома, сел в свой автомобиль и поехал, так и не проснувшись.

Как правило, очнувшись ото сна, пациенты не помнят, что делали в состоянии лунатизма. Причины данного состояния по сей день детально не изучены. В некоторых случаях его связывают с какими-либо серьезными сопутствующими соматическими или психическими проблемами.

Один из главных мифов про лунатизм гласит – если внезапно разбудить лунатика, он может впасть в кому. Но так ли это на самом деле?

Если вы настойчиво попытаетесь разбудить человека, гуляющего во сне, скорее всего он испытает серьезный стресс, поскольку будет разбужен посреди фазы глубокого сна. Однако к коме или сердечному приступу, как уверяют эксперты, это не приведет.