Пара поженилась в полете в обход ограничений

Пара выкупила весь самолет в обход ограничений, чтобы пригласить на свадьбу более 50 гостей и пожениться в воздухе, и попалась за нарушение санитарных норм. Об этом пишет The Straits Time.

Фото: Twitter Twitter

Молодая пара из Индии решила организовать брачную церемонию в воздухе, поскольку на данный момент большинство штатов республики допускает на мероприятие до 50 человек. Для этого влюбленные выкупили целый борт самолета Spicejet, следующего по маршруту из Мадурая в Бангалор.

В итоге в понедельник, 24 мая, пара поженилась, когда лайнер пролетал над храмом Минакши. На свадьбе присутствовало более 160 человек — друзья и семья влюбленных. Фотографии праздника были размещены в социальных сетях — на изображения счастливых людей с цветами без масок, не соблюдающих социальную дистанцию, обратили внимание в управлении гражданской авиации Индии.

Ведомство приказало авиакомпании провести внутреннее расследование и отстранить экипаж данного рейса от полетов. Меры также будут приняты и в отношении молодоженов и гостей — им могут запретить летать на рейсах перевозчика, пишет издание.