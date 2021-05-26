Со всеми бывает: позорные истории с собеседований

Провалы случаются в жизни каждого, и это нормально. Но иногда история настолько позорная, что хочется провалиться от стыда. «Рамблер» создал рубрику «Со всеми бывает», в которой рассказывает о смешных ситуациях из жизни людей. На этот раз мы попросили читателей поделиться стыдными историями с собеседований.

История 1: «Заистерила и начала на него орать»

Однажды я устраивалась на работу в компанию, работающую в «Москве-Сити». Стильный офис, важные люди, девушка с ярким макияжем и накаченными губами на ресепшн, — в общем, все как полагается. Я прошла два этапа собеседований, сделала несколько тестовых заданий, и меня почти взяли на должность. Оставалось только поговорить с главным руководителем. В комнату вошел немного хамоватый с виду мужчина. Я слышала, как он орал в коридоре на подчиненных, и это меня смутило. Я сильно занервничала и зажалась. Начальник начал спрашивать меня не про навыки и достижения, а про то, какой я веду образ жизни, занимаюсь ли спортом, хожу ли по выставкам и так далее.

«Вы не похожи на человека, который ведет активный образ жизни. Как вы провели эти выходные?»

— заявляет мне человек, которого я вижу в первый раз.

Тут я начинаю панически вспоминать, как провела выходные. Как выяснилось, два дня я тупо пролежала на кровати перед телевизором. В голове: «Так говорить нельзя, надо что-то придумать».

«На выходных я ходила в кино на "Зеленую книгу"»,

— называю первый попавшийся фильм в надежде, что он от меня отстанет. Но, как назло, он тоже его смотрел:

«И как он вам? Помните этот момент ?».

Я начала еще больше нервничать, выдумывать какую-то чушь и говорить, что уже не помню, что там произошло, и вообще, какое это имеет отношение к работе. А мужчина не унимался, продолжал задавать вопросы, уже явно понимая, что я ничего не смотрела, и торжествуя, поймав лжеца.

Но самым стыдным было не то, что я соврала, а то что на нервах неожиданно заистерила, начала на него орать: «Вы специально выводите меня из себя», — и ушла. Прошло больше двух лет, а я до сих пор не могу смотреть «Зеленую книгу».

История 2: «Заплакала и убежала»

Мне исполнилось 18 лет, я бросила институт и сидела дома на попечительстве у матери. В какой-то момент ей это надоело, и она силком выгнала меня на работу. Тогда была очень романтизирована идея работать в книжном: спокойствие, тишина, книги. И я пошла устраиваться продавцом-консультантом.

Меня, на тот момент нервную, неопытную и замкнутую, позвали на собеседование в крупный книжный магазин. Я отсидела в очереди и вошла. Как мне тогда показалось, эйчар-менеджер вела себя грубо. Девушка начала спрашивать меня «Кем вы видите себя через 10 лет», «Что для вас главное в работе» и задавать другие стандартные вопросы. Я почему-то не смогла на них ответить, растерялась, заплакала и убежала. Теперь я не хожу за книгами в тот магазин.

История 3: «Ни****а ты не знаешь»

Я активно искала работу и откликнулась на вакансию администратора в какой-то небольшой компании. Не знаю, почему, но собеседование проводила финансовый менеджер этой конторы. В требованиях к вакансии было указано: обязательное знание английского языка. Я, убежденная, что так делают все, решила немного приврать насчет своих знаний, подумав, что, если что воспользуюсь Google-переводчиком. Но не тут то было: во время собеседования, чтобы проверить меня, женщина привела носителя языка. Ко мне подсел двухметровый мужчина, начал смотреть резюме и очень быстро что-то говорить. Так быстро, что я вообще ничего не поняла. На ломанном английском я попыталась попросить говорить помедленнее, но вышло как в плохом анекдоте. В итоге мужчина засмеялся, встал и ушел, а собеседование закончилось словами менеджера в мой адрес: