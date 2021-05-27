Бикович рассказал о резких отличиях славян и немцев

Русскоязычный актер сербского происхождения Милош Бикович рассказал, как понял, чем отличаются русские и сербы от немцев.

Фото: @bikovic @bikovic

Так, он рассказал, как по работе однажды посещал Германию. Там ему предложил погостить дома знакомый режиссер. При этом при въезде в дом мужчина провел ему небольшой инструктаж:

"У тебя будут завтраки на второй полке. Тебе полагается одна сосиска, три яйца, четыре куска хлеба", — сказал он.

Как объяснил Бикович, немцы, в отличии от славян, привыкли к сухим расчетам.

"У нас, сербов, все по-другому. Если тебя пригласили в дом, то это твой дом. Я думаю, так же и у русских. В Сербии редко каждый платит только за себя, делит счет на мой и твой. У нас принято так", — объяснил он.