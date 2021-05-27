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Бикович рассказал о резких отличиях славян и немцев

Диана Товсепова
3 часа назад
Русскоязычный актер сербского происхождения Милош Бикович рассказал, как понял, чем отличаются русские и сербы от немцев.
Бикович рассказал о резких отличиях славян и немцев
Фото: @bikovic@bikovic
Так, он рассказал, как по работе однажды посещал Германию. Там ему предложил погостить дома знакомый режиссер. При этом при въезде в дом мужчина провел ему небольшой инструктаж:
"У тебя будут завтраки на второй полке. Тебе полагается одна сосиска, три яйца, четыре куска хлеба", — сказал он.
Как объяснил Бикович, немцы, в отличии от славян, привыкли к сухим расчетам.
"У нас, сербов, все по-другому. Если тебя пригласили в дом, то это твой дом. Я думаю, так же и у русских. В Сербии редко каждый платит только за себя, делит счет на мой и твой. У нас принято так", — объяснил он.
Однако Бикович отметил, что, на самом деле, европейцы от россиян не сильно отличаются, а увссех культур просто есть свои особенности.
Истории,Милош Бикович,
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