Ученые выяснили, почему мы верим в теории заговора

Совсем недавно среди американцев проводили опрос, который показал, что треть из них верят в то, что коронавирус имеет искусственное происхождение и создан нам на погибель в секретных лабораториях. Более того, две третьих опрошенных уверены, что правительство США скрывает от них информацию о контактах с пришельцами, а 4% даже верят в то, что миром правят рептилоиды. Ученые уверены, что конспирологическое мышление – это не признак «темноты» и внушаемости человека, а особое явление, которому подвержены все слои общества.

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Конспирология увлекает не только американцев. В 2018 году ВЦИОМ проводил опрос среди наших сограждан и оказалось, что 67% россиян уверены, что судьбу планеты вершит «мировое правительство». 51% из них имеет высшее образование, а 53% сообщили о том, что относят себя к обеспеченным слоям населения.

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Психологи утверждают, что конспирологическое мышление – особенность человеческого мозга. Наш разум устроен таким образом, что мы верим в теории заговора независимо от того, к какому народу принадлежим, какое образованием имеем и в каком обществе находимся.

Чтобы разобраться, почему мы склонны верить в заговоры и тайные общества, нужно найти определение понятию «конспирологическая теория». Как оказалось – это совсем непростая задача, так как большинство современных формулировок оставляют желать лучшего.

Например, очень авторитетный Оксфордский словарь утверждает, что конспирологическая теория описывает события, произошедшие в результате тайного сговора группы лиц. Другие издания дают очень схожее объяснение. Но ежеминутно в мире происходят преступления, которые совершаются группой лиц в тайном сговоре, но их не относят к области конспирологии.

Голландские психологи Ян-Виллем ван Пройен и Марк ван Вугт, авторы научной работы «Конспирологические теории: психологические механизмы», предложили свои признаки теории заговора:

Дело непременно касается некоей организации. Если человек что-то затеял сам, то о конспирологии речь уже не идет;

Заговорщики непременно преследуют зловещие цели. Поэтому если вы тайно объединили свои силы для розыгрыша коллеги то это уже другое;

Сюжет заговора опирается на выстраивание причинно-следственных связей между заговорщиками и событиями. Очень часто (почти всегда), эти связи полностью вымышлены;

Сам замысел и сценарий действий заговорщиков всегда окутаны тайное. Если заговор раскрыт, то он более не относится к конспирологии.

Это, так сказать, каноны жанра. Но есть и другие признаки таких теорий, менее очевидные. Психологи выделяют такую особенность, как отсутствие доказательств, которое для теории заговора скорее плюс, чем недостаток. Невозможно доказать связь между вакцинацией и аутизмом, но именно поэтому теория этого заговора особенно популярна. Ее сторонники уверены, что это признак того, что тайну хранят особенно строго.

Но если доказательства есть, то их конспирологи также трактуют в пользу своей теории. По их мнению, это говорит об очень умелой фальсификации фактов, которая под силу лишь могущественной тайной силе. Учитывая это, любые споры со сторонниками теорий заговоров – это лишняя трата времени.

Еще одним признаком можно считать безупречность злоумышленников. Известно, что даже небольшой заговор организовать тайно невероятно сложно. Всегда будет вмешиваться человеческий фактор – люди ошибаются, ссорятся, предают, попадают в плен эмоций. Конспирологи считают авторов заговора всесильными и фантастически предусмотрительными. Тысячи людей участвуют в их темных делах, но ни один из них не допускает ошибок.

Важно и то, что любой конспиролог выступает с позиции обвинителя и рассчитывать на его объективность не приходится. Фактов в пользу своей теории у них нет, но к официальной версии всегда множество каверзных вопросов.

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Логика для конспирологов не работает. Психологи Майк Вуд и Карен Дуглас как-то раз провели интересный эксперимент – они предложили группе людей три версии гибели Усамы бин Ладена. Одна из них была настоящей, а две другие – конспирологические и к тому же противоречащие друг другу.

Интересно, но участники исследования, верившие в одну конспиративную теорию, не исключали и правдивость другой, хоть она и противоречила выбранной ими. Это доказывает, что факты для сторонников теорий заговоров не важны – они просто верят или не верят из-за особенностей своего мышления.