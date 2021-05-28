Пара провела 13 часов в пещере в ледяной воде

Пара австралийцев из штата Новый Южный Уэльс 13 часов провела в пещере по пояс в ледяной воде после того, как их смыло огромной волной в океан, и выжила. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Фото: страница «Fire and Rescue NSW» в Facebook страница «Fire and Rescue NSW» в Facebook

Во вторник, 25 мая, 24-летний Як Тирман и его 21-летняя возлюбленная Шене Хантер отправились на прогулку по побережью залива Кэтрин-Хилл.

Во время прогулки девушка остановилась на краю утеса, чтобы запечатлеть море на мобильный телефон. Через несколько секунд ее смыло огромной волной на скалы. Тирман прыгнул за ней.

Следующие 20 минут пара, которая недавно начала встречаться, провела среди скал в штормовом море. В конце концов австралийцам удалось забраться в пещеру, где они провели 13 часов, прежде чем до них добрались спасатели.

Все это время их продолжали бить волны, и они цеплялись за камни по пояс в воде. Ключи от автомобиля и мобильные телефоны смыло водой.

Подруга Хантер Эшли Клэй заметила, что в последний раз они опубликовали пост в соцсети во время прогулки по берегу около двух часов дня. К восьми вечера друзья пары подняли тревогу. Операция по спасению влюбленных продлилась четыре часа и завершилась после трех часов ночи.

К утру спасатели вытащили их из пещеры. Врачи осмотрели Тирмана и Хантер и обнаружили царапины и порезы.

«Если вашего друга, родственника или возлюбленного смывает волной со скал, не пытайтесь быть героем и не прыгайте за ним. Советую вызвать полицию, а затем прыгать»,