Как друг Сталина съездил в США и разнообразил советский рацион

Нарком и товарищ Сталина Анастас Микоян
повлиял на жизнь советских граждан во многих областях. В частности, именно он добился выпуска советской вакцины против полиомиелита в форме драже. А еще он учредил "рыбный день", когда в столовых СССР вместо привычных котлет начали подавать минтай и треску.
Фото: Кадр из фильма "Служебный роман"Кадр из фильма "Служебный роман"
Микояна, в целом, заботило питание граждан. Поэтому он и отправился в США по поручению Сталина с целью выяснить, чем кормят людей на Западе, и какие продукты мог бы позаимствовать СССР. Подробнее о лакомствах, появившихся на советских прилавках после этой поездки, – в материале "Рамблера".
Сосиски
После возвращения наркома из США в Москве появился первый колбасный завод "Микояновский мясокомбинат". На заводе производили десятки видов колбасы: начиная от "Докторской" и заканчивая "Брауншвейгской".
Шампанское
Ранее шампанское считалось дорогим напитком, который могли себе позволить только обеспеченные слои общества. Однако после командировки Микояна все изменилось. Подсмотрев технологию производства шампанского в Окленде, он сделал его доступным даже для простых советских рабочих.
Фабричный майонез
А вот о том, как создавать майонез, нарком узнал на Сельскохозяйственной выставке в Чикаго. Поначалу в СССР отнеслись к майонезу со скепсисом. Тогда в гастрономах появились плакаты: "Майонез – лучшая готовая приправа". Спустя какое-то время граждане с удовольствием убедились в этом.
Мороженое
До поездки Микояна в Америку мороженое в СССР изготавливали вручную, из-за чего оно было не из дешевых. Но когда нарком узнал, как лакомство производят в США, жизнь советских детей изменилась раз и навсегда.