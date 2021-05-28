Удар в спину: что было в секретном плане Черчилля против СССР

Вторая мировая война давно закончилась, а тайны, которыми она была покрыта, продолжают всплывать и удивлять мир. Так, Национальный архив Великобритании на днях рассекретил документы, поразившие очень многих.

Фото: Library of Congress , Franklin D. Roosevelt Library & Museum Library of Congress , Franklin D. Roosevelt Library & Museum

Как выяснил "Рамблер", власти раскрыли содержимое серой папки под названием "Советский союз. Угроза цивилизации". А именно, информацию об операции "Немыслимое" (Operation «Unthinkable»), разработкой которого занимался премьер-министр страны Уинстон Черчилль . На титульном листе документа стоит дата: "22 мая 1945 года". Именно тогда британский премьер разрабатывал план по наступлению на союзника по антигитлеровской коалиции.

Оказалось, что Великобритания вместе с США реально собирались ударить в спину Советскому союзу сразу после того, как была бы одержана победа над Гитлером.

"Успешная реализация заставила бы русских подчиниться нашей воле", — говорилось в рассекреченном плане.

Черчилль велел Объединенному штабу планирования подготовить операцию «Немыслимое» уже спустя несколько дней после взятия Берилна, согласно документу CAB 120/691.

План операции был впечатляющий. Так, западные союзники в течение двух месяцев после капитуляции Гитлера собирались вести масштабное наземное, воздушное и военно-морское наступление вглубь территорий, занятых Союзом и отбросить советы к рубежам Польши.

Таким образом Запад планировал навязать СССР «волю США и Британской империи». Наступление должен был возглавить бывший командующий Королевской артиллерией и бригадный генерал Джеффри Томпсон. А кампания должна была начаться уже 1 июля 1945 года.

Кроме того, план предлагал привлечь дополнительные силы для победы над советской армией. В частности, перевооружить Вермахт и армию СС, добавив еще 10 дивизий западным союзникам. Историки объясняют, что британцы до последнего оставляли дивизии вермахта и продолжали их обучать.

При этом Черчилль был уверен, что ему помогут другие государства Европы и только что освобожденная от фашистов Польша.

Однако советская разведка не спала и планах британцев понемногу узнавали в Москве. Точного плана в СССР не знали, однако до сих пор не рассекреченный "Агент X" передал из Британии достаточно информации, чтобы в Москве поняли, что англичане собираются действовать против СССР.