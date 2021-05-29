В России запретили брать собак на пляж

Специалист добавил, что штрафов за выгул домашних питомцев в Кодексе об административных правонарушениях не предусмотрено, но они могут быть прописаны на региональном уровне. Чтобы не нарушать закон, он порекомендовал купать животных в водоемах, где запрещено плавать людям.

Он также напомнил, что в жаркие дни следует позаботиться о том, чтобы пес мог отдохнуть в тени, попить прохладной воды, но не из водоема, поскольку там он может подхватить инфекцию. Самая опасная — это лептоспироз, который, кроме того, передается хозяину. Кинолог добавил, что от диких зверей различные болезни могут передаваться собакам, поэтому нельзя отпускать их в прибрежные заросли. После купания в водоеме необходимо вымыть питомца с шампунем, проверить когти и вычистить уши. Если у него наблюдаются вялость, апатия, расстройства желудка и другие симптомы, следует показать животное ветеринару.