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В России запретили брать собак на пляж

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
Кинолог Владимир Голубев напомнил, что с 1 января 2021 года в России брать с собой на пляж запрещено любых псов, кроме собак-поводырей. Он подчеркнул, что ранее правила устанавливались регионами, а теперь закреплены на федеральном уровне. Об этом сообщает РИА Новости.
В России запретили брать собак на пляж
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Специалист добавил, что штрафов за выгул домашних питомцев в Кодексе об административных правонарушениях не предусмотрено, но они могут быть прописаны на региональном уровне. Чтобы не нарушать закон, он порекомендовал купать животных в водоемах, где запрещено плавать людям.
«Будьте внимательны и не допускайте купание собаки в местах с крутыми берегами. Есть вероятность, что из-за усталости питомец не сможет самостоятельно выбраться из воды. Также избегайте мест с сильным течением: собака может погибнуть, не справившись с силой потока воды»,
— предупредил Голубев.
Он также напомнил, что в жаркие дни следует позаботиться о том, чтобы пес мог отдохнуть в тени, попить прохладной воды, но не из водоема, поскольку там он может подхватить инфекцию. Самая опасная — это лептоспироз, который, кроме того, передается хозяину. Кинолог добавил, что от диких зверей различные болезни могут передаваться собакам, поэтому нельзя отпускать их в прибрежные заросли. После купания в водоеме необходимо вымыть питомца с шампунем, проверить когти и вычистить уши. Если у него наблюдаются вялость, апатия, расстройства желудка и другие симптомы, следует показать животное ветеринару.
Истории,Владимир Голубев,
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