Невероятные научные открытия, которые мы пропустили

В мире, где нас каждый день окружают сотни событий, иногда может затеряться интересная и полезная информация. Освежить знания простых обывателей решили на форуме Red­dit. Пользователи поделились самыми важными научными открытиями, которые мы попросту могли пропустить.

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Вот, к примеру, вы знали, что ученые уже давно выращивают новые зубы? И что из женского спинного мозга можно добыть яйцеклетку? Нет? Тогда вам обязательно нужно прочитать эту статью, ведь из нее вы узнаете еще много удивительного.

Лечение шизофрении

Шизофрения – тяжелое психическое расстройство личности, характеризующееся распадом мыслительных процессов и нарушением эмоциональных реакций. Люди с этим заболеванием могут вести нормальную жизнь при условии постоянного медикаментозного и психологического лечения. Иными словами, больные шизофренией вынуждены всю жизнь принимать поддерживающие препараты и проходить специальную терапию.

Однако врачам из Японии удалось совершить нечто удивительное – вылечить шизофрению при помощи пересадки костного мозга. Произошло это, можно сказать, случайно: они диагностировали у пациента с шизофренией рак крови и, чтобы спасти ему жизнь, решили провести химиотерапию, а затем сделать пересадку костного мозгу. Таким образом, они сначала ослабили его иммунитет, а потом – запустили его «перезагрузку».

Удивительно, но после трансплантации у парня исчезли все симптомы психического расстройства! Этот случай дал ученым основания полагать, что шизофрения и подобные ей заболевания могут быть вызваны сбоями в работе иммунной системы. Теперь специалисты ведут обширные исследования в этой области, надеясь подтвердить данную взаимосвязь.

Выращивание зубов

Многие не знали, но ученые уже давно научились выращивать зубы из стволовых клеток человека. Делается это несколькими способами. Первый: у донора изымается биологический материал (зачаток зуба), из которого в лаборатории выращивают полноценный зуб, который затем ставят пациенту. Второй: клетки «подсаживают» непосредственно в десну и уже там начинают процесс выращивания.

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Обе эти методики неоднократно были протестированы на грызунах и показали положительные результаты. В ближайшее время ученые планируют приступить к испытанию новой технологии на людях. Если они пройдут так же успешно, существует вероятность, что в будущем пациенты смогут полностью отказаться от искусственных имплантов и коронок. Вместо этого им будут выращивать новые зубы! Удивительно!

Наверняка каждому из вас хоть раз приходилось терять домашних животных, и вы знаете, насколько это больно. А что, если бы вам представилась возможность создать точную копию любимой кошечки или собачки? И это не фантастика, а реальность!

В Корее уже давно работает специальный центр Sooam Biotech Research Foun­da­tion, который занимается клонированием умерших домашних питомцев. Сотрудники лаборатории предупреждают:

«Если ваш питомец умер, заверните его во влажные полотенца и положите в холодильник (не в морозильную камеру). Так удастся сохранить необходимые клетки для клонирования. У вас есть пять дней, после чего клетки станут непригодными».

Как просто! Но есть один нюанс Стоимость этой услуги равна примерно 100 тысячам долларов, поэтому позволить себе вернуть животное к жизни могут далеко не все владельцы.

Сперматозоиды из женского спинного мозга и яйцеклетки из крови

Это открытие не такое уж и свежее, но, как выяснилось, многие интернет-пользователи о нем даже не слышали. Речь идет об однополом оплодотворении путем получения сперматозоида из спинного мозга как мужчин, так и женщин. Благодаря такому методу, гомосексуальные пары смогут иметь общих биологических детей, рассказывают ученые.

Но это не все! Сейчас они работают еще над одним удивительным проектом – выращиванием яйцеклеток на основе крови. Пока что проводятся предварительные исследования, но ученые нацелены на успех! Ведь если им удастся добиться желаемого результата, вскоре о такой проблеме, как «бесплодие», можно будет навсегда забыть!

Вакцина от кариеса

Два года назад группе ученых удалось разработать уникальную в своем роде вакцину, предотвращающую появление кариеса – самого распространенного заболевания зубов. Не торопитесь бежать к своему стоматологу, чтобы поставить чудодейственную прививку! Нам с вами она пока что недоступна, так как специалисты только проводят испытания на грызунах. И они весьма успешны!

Ожидается, что вакцинация будет происходить следующим образом: в полость рта пациента занесут специальный гибридный белок KF-rPAc, выведенный из кишечной палочки и бактерий, провоцирующих кариес. Это приведет к выработке человеком иммунитета к кариозным микроорганизмам Streptococcus mutans. После этого они никак не смогут навредить зубам, так как будут уничтожены их «защитной системой».

Хочется верить, что эта вакцина все-таки станет доступна простым пациентам! Только представьте, насколько такая процедура упростила бы всю дальнейшую жизнь!

Выращивание хлопка на Луне

До недавнего времени ученые были уверены, что жизнь на Луне не возможна, так как здешний климат не позволяет долго существовать ни одному живому организму. Но последние исследования доказали обратное!

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Чтобы проверить свои догадки, ученые отправили на Луну аппарат «Чанъэ 4» с семенами картофеля, хлопка, рапса и риса. К их огромному удивлению вскоре выяснилось, что хлопчатник пророс в этой агрессивной почве! Ранее добиться такого результата удавалось только взращивая растения на бортах космических станций.

Специалисты уверены, что данное открытие приблизит их еще на шаг к долгосрочному освоению космоса.

Новый вид касаток

Пока простые обыватели продолжают разбираться, кто же такая касатка – акула или дельфин, ученые открывают новые их виды, хотя шансы на это были практически равны нулю. Не так давно группа исследователей во главе с Робертом Питманом обнаружила необычных особей поблизости Антарктиды. Они отличаются от ранее известных собратьев меньшими размерами тела, острыми плавниками и округлыми головами.

Специалисты смогли взять образцы ДНК у этих млекопитающих, благодаря чему уже в ближайшее время им удастся выяснить, на кого они наткнулись – разновидность уже известных видов касаток или совершенно новую их «породу». Пока что зафиксированных особей называют «касатками типа D».

Быстрое выращивание кожи на месте ожогов

В 2011 году сотрудники университета Джона Хопкинса (Johns Hop­kins Uni­ver­si­ty) разработали уникальный гидрогель. С его помощью выращивание новой кожи на месте ожога происходит в разы быстрее. А все потому что главный его компонент – полимер декстран – отлично стимулирует рост на месте поврежденного участка.