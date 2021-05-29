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Как в СССР пили из одного стакана и не болели

Мария Грибова
3 часа назад
Многие помнят, что во времена СССР был ряд предметов общего пользования, и один из них — аппарат по продаже газировки. Любой желающий мог опустить в него монету и получить шипящий напиток в граненом стакане. Сейчас такое представить практически невозможно. "Рамблер" расскажет, как раньше люди пили из одного стакана и не болели.
Как в СССР пили из одного стакана и не болели
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Прежде чем налить напиток, аппарат споласкивал стакан. Эту функцию выполняло встроенное в поддон устройство рядом с дозатором для подачи газировки. Стакан переворачивали дном вверх, надавливали на поддон, появлялась струя холодной воды: ею можно было ополоснуть стенки и края стакана изнутри и снаружи. Однако слабый напор холодной воды не промывал посуду достаточно хорошо.
Стоит отметить, что стаканы все же мыли вручную раствором соды. Правда, это происходило далеко не каждый день, несмотря на то, что из одного стакана могли пить сотни людей.
За годы использования автоматов не было зафиксировано ни одного случая, когда они становились источником распространения инфекционных заболеваний. Некоторые это связывают с тем, что все же многие люди носили с собой свой стакан, а другие ставят под сомнение феномен полного отсутствия инфекций в СССР. По одной из версий, реальные цифры заболеваемости в СССР не разглашали.
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