Парам в Китае разрешили иметь до трех детей

Власти Китая разрешили каждой паре в стране иметь до трех детей. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Фото: Mark Schiefelbein/APMark Schiefelbein/AP
Отмечается, что руководство страны намерено таким образом улучшить демографию в стране - остановить старение населения и снижение рождаемости. Власти КНР считают, что это может угрожать долгосрочным экономическим перспективам страны. Соответствующее решение было принято по итогам встречи китайского Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии
. Его одобрил генсек Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
.
Пока не известно, когда решение вступит в силу. Агентство Reuters отмечает, что это будет значительной переменой во внутренней политике китайского государства в связи с тем, что раньше семьи в стране могли иметь только двух детей.
Ранее сообщалось, что прирост населения в Китае находится на уровне 1950-х годов и в ближайшее время начнется необратимая убыль, свидетельствуют данные переписи, опубликованные в КНР. Эксперты рассказали "Газете.Ru", как демографические процессы во второй крупнейшей экономике мира приведут к глобальному перераспределению трудовых ресурсов.