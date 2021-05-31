Парам в Китае разрешили иметь до трех детей

Власти Китая разрешили каждой паре в стране иметь до трех детей. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Фото: Mark Schiefelbein/AP Mark Schiefelbein/AP

Отмечается, что руководство страны намерено таким образом улучшить демографию в стране - остановить старение населения и снижение рождаемости. Власти КНР считают, что это может угрожать долгосрочным экономическим перспективам страны. Соответствующее решение было принято по итогам встречи китайского Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии . Его одобрил генсек Китайской Народной Республики Си Цзиньпин

Пока не известно, когда решение вступит в силу. Агентство Reuters отмечает, что это будет значительной переменой во внутренней политике китайского государства в связи с тем, что раньше семьи в стране могли иметь только двух детей.