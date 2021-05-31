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Парам в Китае разрешили иметь до трех детей

Газета.Ruиещё 1
6 часов назад
Власти Китая разрешили каждой паре в стране иметь до трех детей. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Парам в Китае разрешили иметь до трех детей
Фото: Mark Schiefelbein/APMark Schiefelbein/AP
Отмечается, что руководство страны намерено таким образом улучшить демографию в стране - остановить старение населения и снижение рождаемости. Власти КНР считают, что это может угрожать долгосрочным экономическим перспективам страны. Соответствующее решение было принято по итогам встречи китайского Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии. Его одобрил генсек Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.
Пока не известно, когда решение вступит в силу. Агентство Reuters отмечает, что это будет значительной переменой во внутренней политике китайского государства в связи с тем, что раньше семьи в стране могли иметь только двух детей.
Ранее сообщалось, что прирост населения в Китае находится на уровне 1950-х годов и в ближайшее время начнется необратимая убыль, свидетельствуют данные переписи, опубликованные в КНР. Эксперты рассказали "Газете.Ru", как демографические процессы во второй крупнейшей экономике мира приведут к глобальному перераспределению трудовых ресурсов.
Истории,Цзиньпин Си,КПРФ,Газета.Ru,Reuters,
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