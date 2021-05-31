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Мужчина поймал редчайшего золотого окуня

Lenta.ru
2 часа назад
Житель американского города Бентонвилл, штат Арканзас, поймал редчайшего золотого большеротого окуня. Об этом сообщает издание Ozarks First.
Мужчина поймал редчайшего золотого окуня
Фото: Lenta.ruLenta.ru
23 мая рыбак Джош Роджерс (Josh Rogers) отправился на рыбалку на Бобровое озеро и поймал большеротого окуня золотого цвета.
«На середине озера сейчас мутно, а я знаю, что окуни становятся светлее, когда находятся в мутной воде. Но когда я посмотрел на его рот и жабры, я подумал, что он болен», — отметил Роджерс.
Биолог из комиссии по рыбным и биологическим ресурсам Арканзаса Джон Стейн (Jon Stein) объяснил, что подобная генетическая аномалия встречается у одной рыбы на миллион. Необычный окунь страдает ксантизмом — нарушением пигментации кожных покровов в силу нехватки меланина, из-за чего они приобретают желтый или оранжевый цвет.
Роджерс подчеркнул, что отпустил пойманную рыбу, но планирует сделать ее реплику по фотографиям.
Ранее сообщалось, что житель американского города Белфаст в штате Мэн нашел во дворе дома загадочное существо, которое оказалось редчайшим лесным сурком-альбиносом. Весной зверь питался травой и одуванчиками на лужайке перед домом американца.
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