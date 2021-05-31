Мужчина поймал редчайшего золотого окуня

Житель американского города Бентонвилл, штат Арканзас, поймал редчайшего золотого большеротого окуня. Об этом сообщает издание Ozarks First.

23 мая рыбак Джош Роджерс (Josh Rogers) отправился на рыбалку на Бобровое озеро и поймал большеротого окуня золотого цвета.

«На середине озера сейчас мутно, а я знаю, что окуни становятся светлее, когда находятся в мутной воде. Но когда я посмотрел на его рот и жабры, я подумал, что он болен», — отметил Роджерс.

Биолог из комиссии по рыбным и биологическим ресурсам Арканзаса Джон Стейн (Jon Stein) объяснил, что подобная генетическая аномалия встречается у одной рыбы на миллион. Необычный окунь страдает ксантизмом — нарушением пигментации кожных покровов в силу нехватки меланина, из-за чего они приобретают желтый или оранжевый цвет.

Роджерс подчеркнул, что отпустил пойманную рыбу, но планирует сделать ее реплику по фотографиям.