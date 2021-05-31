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Рыбак поймал редчайшего золотого окуня

Анна Арсеньева
30 минут назад
Американец поймал редчайшего золотого большеротого окуня. Об этом пишет издание Ozarks First.
Рыбак поймал редчайшего золотого окуня
Фото: Arkansas Game and FishArkansas Game and Fish
Житель города Бентонвилл в штате Арканзас отправился на Бобровое озеро и поймал рыбу со странным окрасом.
«На середине озера сейчас мутно, а я знаю, что окуни становятся светлее, когда находятся в мутной воде. Но когда я посмотрел на его рот и жабры, я подумал, что он болен», — рассказал мужчина.
По словам биолога из комиссии по рыбным и биологическим ресурсам Арканзаса Джона Стейна, такая генетическая аномалия встречается примерно у одной рыбы на миллион. У пойманного рыбаком окуня ксантизм. Это нарушение пигментации кожных покровов из-за нехватки меланина.
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