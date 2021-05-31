Рыбак поймал редчайшего золотого окуня

Житель города Бентонвилл в штате Арканзас отправился на Бобровое озеро и поймал рыбу со странным окрасом.

По словам биолога из комиссии по рыбным и биологическим ресурсам Арканзаса Джона Стейна, такая генетическая аномалия встречается примерно у одной рыбы на миллион. У пойманного рыбаком окуня ксантизм. Это нарушение пигментации кожных покровов из-за нехватки меланина.